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بايدن يحذر جميع الدول من محاولة استغلال التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

10/10/2023 7:13:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة تحذر جميع الدول والمنظمات من محاولة استغلال التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال بايدن: "أحذر أي بلد أو منظمة من استغلال هذا الوضع، وبشكل عام أقول لأي شخص يفكر في استغلال هذا الوضع، لا تفعل ذلك، قد تنكسر قلوبنا، لكن عزمنا لا يتزعزع".
وأكد بايدن المعلومات التي ظهرت في وقت سابق في وسائل الإعلام أن هناك مواطنين أمريكيين بين رهائن حركة حماس في غزة.

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