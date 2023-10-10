وزير الداخلية يقرر تعيين هيئة إدارة مؤقتة لجمعية المستثمرين في قطـاع الإسكان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قرّر وزير الداخلية مازن الفراية، الثلاثاء، تعيين هيئة إدارة مؤقتة لجمعية المستثمرين في قطـاع الإسكان الأردني.
وأكد ضرورة قيـام هيئة الإدارة المؤقتـة باستكمال الإجـراءات اللازمـة للدعوة لإجـراء الانتخابـات الخاصـة بالهيئـة العامـة للجمعيـة وفـق النظـام الأساسي للجمعيـة، بمـا ينسـجـم مـع قـانون الجمعيـات رقم (51) لسنة 2008 وبالسرعة الممكنة.
وكان مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان قد استقال من مهامه في شهر كانون الثاني من العام الحالي.
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