922 شهيدا ونحو 4650 جريح في عدوان الاحتلال المتواصل على فلسطين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 922 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى نحو 4650 جريحًا.
ووفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية والمستشفيات، فإن 900 شهيد ارتقوا في قطاع غزة، منهم 260 طفلاً و230 إمرأة، وأصيب 4500 آخرين بجروح مختلفة في غارات الاحتلال المتواصلة على أنحاء القطاع كافة، منذ السبت الماضي. وفي الضفة الغربية، ارتقى 22 شهيدا، وأصيب نحو 150 آخرين.
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