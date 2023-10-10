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922 شهيدا ونحو 4650 جريح في عدوان الاحتلال المتواصل على فلسطين

10/10/2023 7:13:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 922 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى نحو 4650 جريحًا.
ووفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية والمستشفيات، فإن 900 شهيد ارتقوا في قطاع غزة، منهم 260 طفلاً و230 إمرأة، وأصيب 4500 آخرين بجروح مختلفة في غارات الاحتلال المتواصلة على أنحاء القطاع كافة، منذ السبت الماضي. وفي الضفة الغربية، ارتقى 22 شهيدا، وأصيب نحو 150 آخرين.




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