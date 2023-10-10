شهيدان برصاص الاحتلال في بلدة سلوان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.
وأفاد مصدر بأن شابين-لم تعرف هويتهما بعد- استشهدا برصاص شرطة الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في حي عين اللوزة في بلدة سلوان.
وأشار إلى أن شرطة الاحتلال أطلقت الرصاص بصورة مباشرة على الشابين وأصابتهما وتركتهما ينزفان دون السماح بإسعافهما، إلى أن ارتقيا.
وفا
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