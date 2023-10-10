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شهيدان برصاص الاحتلال في بلدة سلوان

10/10/2023 7:13:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.
وأفاد مصدر بأن شابين-لم تعرف هويتهما بعد- استشهدا برصاص شرطة الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في حي عين اللوزة في بلدة سلوان.
وأشار إلى أن شرطة الاحتلال أطلقت الرصاص بصورة مباشرة على الشابين وأصابتهما وتركتهما ينزفان دون السماح بإسعافهما، إلى أن ارتقيا.

وفا

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