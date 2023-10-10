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شهيدان وجرحى نتيجة قصف منزل بغزة

10/10/2023 7:13:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انتشلت طواقم الاسعاف شهيدين من تحت أنقاض منزل عاشور الذ ي تعرض للقصف في حي الزيتون بغزة، وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح نتيجة غارات جوية مكثفة على منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة.
وأفاد شهود عيان أن طواقم الإسعاف عثرت على جثمان شهيدين تحت أنقاض منزل عاشور الذي قصفه الطيران الإسرائيلي في حي الزيتون.




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