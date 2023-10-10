شهيدان وجرحى نتيجة قصف منزل بغزة
التاريخ
10/10/2023 7:13:42 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انتشلت طواقم الاسعاف شهيدين من تحت أنقاض منزل عاشور الذ ي تعرض للقصف في حي الزيتون بغزة، وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح نتيجة غارات جوية مكثفة على منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة.
وأفاد شهود عيان أن طواقم الإسعاف عثرت على جثمان شهيدين تحت أنقاض منزل عاشور الذي قصفه الطيران الإسرائيلي في حي الزيتون.
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