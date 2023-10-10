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إصابة شاب برصاص الاحتلال شمال بيت لحم

10/10/2023 7:13:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت عند مدخل بيت لحم الشمالي.
وأفاد مصدر بأن شابا (18 عاما) من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، أصيب برصاص الاحتلال الحي في الرأس، ووصفت إصابته بالخطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل المدينة الشمالي.
وأفاد مصدر طبي في جمعية الهلال الأحمر فرع بيت لحم ، بأن الشاب أصيب برصاصة من نوع "توتو" في الرأس، ونقل إلى مستشفى في بيت جالا، ووصفت إصابته بالخطيرة.
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