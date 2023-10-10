إصابة شاب برصاص الاحتلال شمال بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت عند مدخل بيت لحم الشمالي.
وأفاد مصدر بأن شابا (18 عاما) من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، أصيب برصاص الاحتلال الحي في الرأس، ووصفت إصابته بالخطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل المدينة الشمالي.
وأفاد مصدر طبي في جمعية الهلال الأحمر فرع بيت لحم ، بأن الشاب أصيب برصاصة من نوع "توتو" في الرأس، ونقل إلى مستشفى في بيت جالا، ووصفت إصابته بالخطيرة.
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