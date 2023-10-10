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النرويج : تسجيل ترددات اهتزازية قد تكون انفجارا في منطقة خط غاز بالتيك كونكتر

10/10/2023 7:13:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- سجل خبراء نرويجيون ترددات اهتزاز وتوقعوا أنه انفجار محتمل في بحر البلطيق بالقرب من خط أنابيب غاز "بالتيك كونكتر" بين فنلندا وإستونيا.
وجاء في بيان نشرته جمعية رصد الزلازل " NORSAR": "رصدت NORSAR انفجارا محتملا قبالة سواحل فنلندا في بحر البلطيق في تمام الساعة 1:20 في 8 أكتوبر 2023".
وصرحت شركة "غاسغريد فنلندا" المشغلة لخط أنابيب الغاز، أنها أغلقت خط الغاز تحت البحر بين فنلندا وإستونيا، خلال الليل بعد انخفاض غير عادي في الضغط في الأنبوب مما قد يشير إلى حدوث تسرب.
وفي اليوم التالي، قالت الشركة إن "هناك أسبابا للاشتباه في أن أضرارا لحقت بخط أنابيب الغاز البحري"، ولم تقدم الشركة تفاصيل أكثر عن الموضوع.




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