لك قرار الفعل ورد الفعل (2)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولأنك‭ ‬تأخرت‭ ‬عن‭ ‬مواعيد‭ ‬العمل‭ ‬ربع‭ ‬ساعة،‭ ‬فقد‭ ‬قدت‭ ‬سيارتك‭ ‬بسرعة‭ ‬عالية‭. ‬والنتيجة‭: ‬مخالفة‭ ‬مرورية‭ ‬وغرامة‭ ‬مالية‭. ‬وربك‭ ‬ستر‭ ‬ولم‭ ‬ترتكب‭ ‬حادثا،‭ ‬وتصل‭ ‬الى‭ ‬المكتب،‭ ‬وتكتشف‭ ‬أنك‭ ‬نسيت‭ ‬حقيبة‭ ‬أوراقك‭ ‬في‭ ‬البيت،‭ ‬فتزداد‭ ‬نرفزة‭ ‬لأنك‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬ان‭ ‬تعرض‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مطلوب‭ ‬منك‭ ‬على‭ ‬رؤسائك،‭ ‬وتقضي‭ ‬عدة‭ ‬ساعات‭ ‬مبتئسا،‭ ‬لأنك‭ ‬قلت‭ ‬أمام‭ ‬رؤسائك‭ ‬كلاما‭ ‬مرتجلا‭ ‬وغير‭ ‬مترابط‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬اجتهدت‭ ‬في‭ ‬استكمال‭ ‬عناصره،‭ ‬وتعود‭ ‬الى‭ ‬البيت‭ ‬ووجهك‭ ‬يلعن‭ ‬قفاك،‭ ‬لتجد‭ ‬ابنتك‭ ‬وزوجتك‭ ‬يستقبلانك‭ ‬بتكشيرة‭.‬

باختصار‭ ‬كان‭ ‬يوما‭ ‬‮«‬مهببا‭ ‬وسيئا‮»‬،‭ ‬ولكن‭ ‬لماذا؟‭ ‬هل‭ ‬السبب‭ ‬هو‭ ‬الملوخية؟‭ ‬أم‭ ‬بنتك؟‭ ‬أم‭ ‬شرطي‭ ‬المرور؟‭ ‬لا‭ ‬هذي‭ ‬ولا‭ ‬تلك،‭ ‬فالسبب‭ ‬‮«‬أنت‮»‬،‭ ‬فلم‭ ‬يكن‭ ‬بوسعك‭ ‬منع‭ ‬انسكاب‭ ‬الملوخية‭ ‬على‭ ‬ملابسك،‭ ‬ولكن‭ ‬رد‭ ‬فعلك‭ ‬على‭ ‬‮«‬الحادث‮»‬،‭ ‬أي‭ ‬‮«‬هيجانك‮»‬‭ ‬وانفعالك‭ ‬وغضبك‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬جر‭ ‬عليك‭ ‬بقية‭ ‬المنغصات‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬يومك‭ ‬بائسا‭ (‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬مجددا‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬جواز‭ ‬تعليق‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬على‭ ‬شماعة‭ ‬‮«‬كون‭ ‬الإنسان‭ ‬مسيَّرا‮»‬‭)‬

تخيل‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬رد‭ ‬فعلك‭ ‬مغايرا‭: ‬ارتطم‭ ‬طبق‭ ‬الملوخية‭ ‬بيد‭ ‬ابنتك،‭ ‬فانسكبت‭ ‬على‭ ‬ملابسك،‭ ‬فتناولت‭ ‬فوطة‭ ‬ومسحت‭ ‬بها‭ ‬الملوخية‭ ‬وقلت‭ ‬للبنت‭: ‬ولا‭ ‬يهمك،‭ ‬ثم‭ ‬نهضت‭ ‬وبدلت‭ ‬ملابسك‭ ‬وحملت‭ ‬حقيبة‭ ‬يدك،‭ ‬وتوجهت‭ ‬الى‭ ‬العمل‭ ‬ووصلت‭ ‬متأخرا‭ ‬خمس‭ ‬دقائق،‭ ‬وألقيت‭ ‬التحية‭ ‬على‭ ‬زملائك‭ ‬هاشا‭ ‬باشا،‭ ‬وقدمت‭ ‬لرؤسائك‭ ‬تقريرا‭ ‬وافيا‭ ‬حول‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬كلفوك‭ ‬بتقصي‭ ‬عناصره،‭ ‬مؤيدا‭ ‬بمستندات‭ ‬مكتوبة،‭ ‬قدمت‭ ‬لكل‭ ‬منهم‭ ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬وقضيت‭ ‬بقية‭ ‬ساعات‭ ‬العمل‭ ‬وأنت‭ ‬تسمع‭ ‬عبارات‭ ‬الاستحسان،‭ ‬ثم‭ ‬عدت‭ ‬الى‭ ‬البيت‭ ‬لتجد‭ ‬الجميع‭ ‬سعداء‭ ‬بعودتك‭ ‬منشرح‭ ‬الأسارير‭.‬

هذان‭ ‬سيناريوان‭ ‬مختلفان‭ ‬بنفس‭ ‬البداية‭ ‬ولكن‭ ‬بنهاية‭ ‬مختلفة‭. ‬وهناك‭ ‬أمثلة‭ ‬لا‭ ‬حصر‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬ولكن‭ ‬إذا‭ ‬أردت‭ ‬تطبيق‭ ‬مبدأ‭ ‬10‭/‬90‭% ‬على‭ ‬نحو‭ ‬سليم‭ ‬فعَوِّد‭ ‬نفسك‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الانفعال‭ ‬بملاحظة‭ ‬سلبية‭ ‬نحوك‭ ‬صدرت‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬آخر،‭ ‬ولا‭ ‬تكن‭ ‬إسفنجة‭ ‬تختزن‭ ‬الأشياء‭ ‬حتى‭ ‬تختمر‭ ‬ويصيبها‭ ‬العفن،‭ ‬بل‭ ‬سطحا‭ ‬زجاجيا‭ ‬ناعما‭ ‬تنزلق‭ ‬فوقه‭ ‬الأشياء،‭ ‬فيبقى‭ ‬محافظا‭ ‬على‭ ‬نعومته‭ ‬ورونقه‭.‬

ولا‭ ‬تجعل‭ ‬الملاحظة‭ ‬السلبية‭ ‬تؤثر‭ ‬عليك،‭ ‬ولن‭ ‬تترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬عواقب‭ ‬تعكنن‭ ‬مزاجك،‭ ‬ولكن‭ ‬رد‭ ‬الفعل‭ ‬الخاطئ‭ ‬قد‭ ‬يجعلك‭ ‬تخسر‭ ‬صديقا‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬وظيفتك،‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬سيقوم‭ ‬آخرون‭ ‬بقطع‭ ‬الطريق‭ ‬على‭ ‬سيارتك‭ ‬بسياراتهم،‭ ‬فماذا‭ ‬تكسب‭ ‬من‭ ‬التحرش‭ ‬بهم‭ ‬وشتمهم‭ ‬ومضايقتهم؟‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم؟‭ ‬تحول‭ ‬الملاسنة‭ ‬الى‭ ‬مشاجرة‭ ‬بالأيدي؟‭ ‬هل‭ ‬ستقوم‭ ‬القيامة‭ ‬لأن‭ ‬شخصا‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬وصولك‭ ‬الى‭ ‬وجهتك‭ ‬متأخرا‭ ‬عشر‭ ‬ثوانٍ؟‭ ‬وهب‭ ‬أن‭ ‬الطائرة‭ ‬تأخرت‭ ‬عن‭ ‬موعد‭ ‬الوصول‭ ‬والإقلاع،‭ ‬ولخبطت‭ ‬وخربطت‭ ‬برنامجك،‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬ذنب‭ ‬المضيف‭ ‬أو‭ ‬المضيفة‭ ‬حتى‭ ‬تفشّ‭ ‬غلّك‭ ‬فيه‭/ ‬فيها؟‭ ‬ما‭ ‬جدوى‭ ‬النرفزة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموقف؟‭ ‬ليس‭ ‬بإمكانك‭ ‬فعل‭ ‬شيء‭ ‬لجعل‭ ‬طائرة‭ ‬تأخرت‭ ‬في‭ ‬الإقلاع‭ ‬او‭ ‬الوصول،‭ ‬تقلع‭ ‬أو‭ ‬تصل‭ ‬في‭ ‬موعدها‭. ‬الولد‭ ‬لم‭ ‬يحرز‭ ‬نتيجة‭ ‬مدرسية‭ ‬طيبة‭: ‬هل‭ ‬هيجانك‭ ‬وغضبك‭ ‬وضربك‭ ‬إياه‭ ‬سيغير‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬الأمر‭ ‬شيئا؟‭ ‬لماذا‭ ‬تنغّص‭ ‬حياته‭ ‬وتدخله‭ ‬وتدخل‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬دوامة‭ ‬الغضب‭ ‬والإحباط،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬تقول‭ ‬لنفسك‭: ‬المستقبل‭ ‬يبدأ‭ ‬الآن‭ ‬و‮«‬يا‭ ‬ولدي‭ ‬ما‭ ‬فات‭ ‬شيء‭ ‬وعليك‭ ‬تحسين‭ ‬أدائك‭ ‬الأكاديمي‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الفترة‭ ‬الدراسية‭ ‬المقبلة؟