((ليلى عبداللطيف)).. مؤامرة أم تنجيم..؟؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أحداث‭ ‬عديدة‭ ‬وقعت‭ ‬سابقا‭ ‬ومؤخرا،‭ ‬كان‭ ‬لتنبؤات‭ ‬‮«‬ليلى‭ ‬عبداللطيف‮»‬‭ ‬حديث‭ ‬عنها،‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬بق‭ ‬فرنسا‮»‬،‭ ‬وحريق‭ ‬حفلة‭ ‬العرس‭ ‬بالعراق،‭ ‬وتأهل‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬لمراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬السابقة،‭ ‬واستضافتها‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2030،‭ ‬مع‭ ‬وقوع‭ ‬أحداث‭ ‬كثيرة‭ ‬تنبأت‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬خليجية‭ ‬وعربية‭ ‬وأجنبية،‭ ‬طالت‭ ‬رجال‭ ‬السياسة‭ ‬والاقتصاد،‭ ‬وشخصيات‭ ‬دينية‭ ‬وحتى‭ ‬فنية‭.‬

البعض‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬عموما‭ ‬تعشق‭ ‬الخيال،‭ ‬وتؤمن‭ ‬بالتنجيم‭ ‬والتنبؤات،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬إدراكها‭ ‬وإيمانها‭ ‬بالعلوم‭ ‬والمعرفة،‭ ‬والثوابت‭ ‬الدينية‭ ‬والإسلامية‭.. ‬والبعض‭ ‬يؤكد‭ ‬أنها‭ ‬مجرد‭ ‬قارئة‭ ‬لأحداث‭ ‬تكتب‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬عالمية‭ ‬‮«‬ماسونية‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬مجرد‭ ‬أداة‭ ‬لإلهاء‭ ‬وإشغال‭ ‬الناس،‭ ‬لأنها‭ ‬تكتفي‭ ‬بالقراءة‭ ‬من‭ ‬الأوراق،‭ ‬ولا‭ ‬تعرف‭ ‬كيف‭ ‬تجيب‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬سؤال‭ ‬مباشر‭.. ‬فيما‭ ‬يرى‭ ‬البعض‭ ‬أنها‭ ‬تمتلك‭ ‬قوة‭ ‬خارقة‭ ‬ولديها‭ ‬الحاسة‭ ‬السادسة،‭ ‬وهناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬السياسية‭ ‬من‭ ‬يستضيفها‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬خاصة‭ ‬للتنجيم‭ ‬وبمبالغ‭ ‬باهظة‭. ‬

على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬ويكيبيديا‮»‬‭ ‬تعرف‭ ‬ليلى‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بأنها‭ ‬سيدة‭ ‬أعمال،‭ ‬ولدت‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬عام‭ ‬1958،‭ ‬من‭ ‬أب‭ ‬مصري‭ ‬وأم‭ ‬لبنانية‭ ‬وجدة‭ ‬سورية،‭ ‬تزوجت‭ ‬من‭ ‬خليجي‭ ‬ثم‭ ‬من‭ ‬لبناني،‭ ‬وعملت‭ ‬في‭ ‬بدايتها‭ ‬‮«‬دي‭ ‬جي‮»‬‭ ‬لحفلات‭ ‬الموسيقى‭ ‬وقنوات‭ ‬الفن،‭ ‬ثم‭ ‬بائعة‭ ‬للأشرطة‭ ‬والكاسيت،‭ ‬وفازت‭ ‬ببطولة‭ ‬السباحة‭ ‬وبطولة‭ ‬الرقص‭..!! ‬ثم‭ ‬دخلت‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام،‭ ‬وتميزت‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬التنبؤات،‭ ‬وأصبح‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬سيدة‭ ‬التوقعات‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬نشرت‭ ‬الوسائل‭ ‬الإعلامية‭ ‬توقعات‭ ‬‮«‬ليلى‭ ‬عبداللطيف‮»‬‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬وقالت‭ ‬إنه‭ ‬سيشهد‭ ‬أحداثا‭ ‬دموية،‭ ‬كما‭ ‬نصحت‭ ‬المطرب‭ ‬المصري‭ ‬عمرو‭ ‬دياب‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحته،‭ ‬وأن‭ ‬اللاعب‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬لاعب‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬سيحصل‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬عالمية‭ ‬‮«‬الكرة‭ ‬الذهبية‮»‬‭. ‬كما‭ ‬نفت‭ ‬نشوب‭ ‬حرب‭ ‬عالمية‭ ‬ثالثة،‭ ‬ولكنها‭ ‬توقعت‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بعض‭ ‬الكوارث‭ ‬الزراعية،‭ ‬وظهور‭ ‬أزمات‭ ‬بالغة‭ ‬في‭ ‬الغذاء،‭ ‬مع‭ ‬حدوث‭ ‬حرائق‭ ‬ومشاهد‭ ‬نيران‭ ‬بين‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الأخرى،‭ ‬وأن‭ ‬العالم‭ ‬سيتوصل‭ ‬إلى‭ ‬دواء‭ ‬فعال‭ ‬لمرض‭ ‬السرطان،‭ ‬كما‭ ‬سيواجه‭ ‬العالم‭ ‬موجة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬وباء‭ ‬فيروس‭ ‬الجدري‭.‬

ومن‭ ‬ضمن‭ ‬توقعاتها‭ ‬للعام‭ ‬المقبل‭ ‬2024‭: ‬استمرار‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬مع‭ ‬احتمال‭ ‬وقوع‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الخسائر‭ ‬البشرية‭ ‬والمادية،‭ ‬ووقوع‭ ‬اضطرابات‭ ‬سياسية‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬فرنسا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬ووقوع‭ ‬كوارث‭ ‬طبيعية‭ ‬مثل‭ ‬الزلازل‭ ‬والفيضانات‭ ‬والجفاف‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وفرنسا،‭ ‬مع‭ ‬ظهور‭ ‬أمراض‭ ‬جديدة‭ ‬أو‭ ‬متحورة،‭ ‬بجانب‭ ‬اختراعات‭ ‬جديدة،‭ ‬في‭ ‬تقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شروق‭ ‬شمس‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬وبوادر‭ ‬حرب‭ ‬أهلية‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬بسبب‭ ‬أحداث‭ ‬بارزة،‭ ‬وأن‭ ‬الإعلام‭ ‬سيتجه‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬تكساس،‭ ‬وأنّه‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2024‭ ‬و2025‭ ‬ستختفي‭ ‬بعض‭ ‬المدن،‭ ‬كما‭ ‬أنّ‭ ‬حيوانات‭ ‬مفترسة‭ ‬وغريبة‭ ‬ستهاجم‭ ‬الإنسان‭..!! ‬

فإلى‭ ‬أين‭ ‬ستأخذنا‭ ‬توقعات‭ ‬‮«‬ليلى‭ ‬عبداللطيف»؟‭ ‬