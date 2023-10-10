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باحث أمريكي يحيي ذكرى داروين في غالاباغوس

10/10/2023 7:11:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بلحيته‭ ‬الرمادية‭ ‬الطويلة‭ ‬وقبعته‭ ‬وزيّه‭ ‬القديم،‭ ‬يحيي‭ ‬باحث‭ ‬أمريكي‭ ‬متقاعد‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الأحياء‭ ‬المجهرية‭ ‬ذكرى‭ ‬تشارلز‭ ‬داروين‭ (‬1809-1882‭) ‬في‭ ‬جزر‭ ‬غالاباغوس،‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬قرنين‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬عالم‭ ‬الطبيعة‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬الأرخبيل‭ ‬الذي‭ ‬ألهم‭ ‬نظريته‭ ‬الشهيرة‭ ‬حول‭ ‬تطور‭ ‬الأجناس‭. ‬بطلّة‭ ‬شبيهة‭ ‬بمظهر‭ ‬الرجال‭ ‬الإنجليز‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر،‭ ‬يستكشف‭ ‬كينيث‭ ‬نول،‭ ‬الأستاذ‭ ‬الفخري‭ ‬بجامعة‭ ‬كونيتيكت،‭ ‬البالغ‭ ‬66‭ ‬عاماً،‭ ‬الأرخبيل‭ ‬الواقع‭ ‬قبالة‭ ‬ساحل‭ ‬الإكوادور‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسجيل‭ ‬انطباعاته‭ ‬في‭ ‬دفتر‭ ‬صغير،‭ ‬بالطريقة‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬اعتمدها‭ ‬ملهمه‭. ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬كرّس‭ ‬حياته‭ ‬لعلم‭ ‬الأحياء‭ ‬المجهرية،‭ ‬ثم‭ ‬لنشر‭ ‬العلوم،‭ ‬بدأ‭ ‬كينيث‭ ‬نول‭ ‬يضع‭ ‬نفسه‭ ‬مكان‭ ‬عالم‭ ‬الطبيعة‭ ‬قبل‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات،‭ ‬بعدما‭ ‬اقترح‭ ‬عليه‭ ‬أحد‭ ‬زملائه‭ ‬تقليده‭ ‬خلال‭ ‬إحدى‭ ‬الفعاليات‭ ‬الجامعية‭. ‬ويقول‭ ‬نول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أتقنتُ‭ ‬لهجتي‭ ‬البريطانية‭ ‬والمعارف‭ ‬المتوافرة‭ ‬لديّ‭ ‬عن‭ ‬تشارلز‭ ‬داروين،‭ ‬وكانت‭ ‬تلك‭ ‬البداية‮»‬،‭ ‬مقرّاً‭ ‬بأنّ‭ ‬لحيته‭ ‬الطويلة‭ ‬مزيفة‭. ‬ويقول‭ ‬باسماً‭: ‬‮«‬زوجتي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لتتسامح‭ ‬مع‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬ويهدف‭ ‬نول‭ ‬حالياً‭ ‬إلى‭ ‬نقل‭ ‬إرث‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬أحدث‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الأحياء‭ ‬بعد‭ ‬زيارته‭ ‬عام‭ ‬1835،‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬عمره،‭ ‬لهذه‭ ‬المجموعة‭ ‬البركانية‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬جزيرة‭ ‬كبيرة‭ ‬وعشرات‭ ‬الجزر‭ ‬الصخرية‭. ‬استعان‭ ‬داروين‭ ‬بملاحظاته‭ ‬عن‭ ‬النباتات‭ ‬والحيوانات‭ ‬الفريدة‭ ‬في‭ ‬المكان،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬بمناقير‭ ‬العصافير‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الأرخبيل،‭ ‬لتطوير‭ ‬نظريته‭ ‬الشهيرة‭ ‬حول‭ ‬تكيف‭ ‬الأنواع‭ ‬مع‭ ‬بيئتها‭. ‬ويقول‭ ‬البروفيسور‭ ‬السابق،‭ ‬الذي‭ ‬يتابع‭ ‬رحلة‭ ‬مؤلف‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬في‭ ‬أصل‭ ‬الأنواع‮»‬‭ (‬1859‭)‬،‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬السفينة‭ ‬العلمية‭ ‬‮«‬اتش‭ ‬ام‭ ‬اس‭ ‬بيغل‮»‬‭ ‬بل‭ ‬عبر‭ ‬رحلة‭ ‬بسفينة‭ ‬سياحية‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬ليقدّر‭ ‬ما‭ ‬أحاول‭ ‬القيام‭ ‬به‮»‬‭. ‬

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