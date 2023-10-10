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مقطع فيديو لعناصر من الشرطة يرمون جثة في قناة مائية يثير الغضب في الهند

10/10/2023 7:11:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أثار‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يُظهِر‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬بيهار‭ ‬الهندية‭ ‬وهم‭ ‬يرمون‭ ‬جثة‭ ‬رجل‭ ‬تعرّض‭ ‬لحادث‭ ‬سير‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬القنوات‭ ‬المائية،‭ ‬غضباً‭ ‬كبيراً‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬حيث‭ ‬انتشر‭ ‬المشهد‭ ‬المصوّر‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭. ‬ويبدو‭ ‬في‭ ‬الشريط‭ ‬ثلاثة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬شرطة‭ ‬بيهار‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬الهند،‭ ‬وهم‭ ‬يحملون‭ ‬جثة‭ ‬ملطخة‭ ‬بالدماء‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬الجسور‭ ‬قبل‭ ‬رميها‭ ‬في‭ ‬الماء،‭ ‬تحت‭ ‬أنظار‭ ‬المارة‭. ‬وحظي‭ ‬مقطع‭ ‬الفيديو‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬800‭ ‬ألف‭ ‬مشاهدة‭ ‬منذ‭ ‬نشره‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭. ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬يتعرض‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬للإهانة‭ ‬أو‭ ‬يُتّهمون‭ ‬بالفساد‭. ‬وتعد‭ ‬بيهار‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬إحدى‭ ‬أفقر‭ ‬الولايات‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬شرطة‭ ‬مظفر‭ ‬بور‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬العناصر‭ ‬لم‭ ‬يُلقوا‭ ‬في‭ ‬الماء‭ ‬سوى‭ ‬القسم‭ ‬السفلي‭ ‬من‭ ‬جثة‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬صدمته‭ ‬شاحنة‭ ‬مسرعة‭. ‬وأوضح‭ ‬راكيش‭ ‬كومار‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬جثة‭ ‬رجل‭ ‬مسن‭ ‬لم‭ ‬تُحدد‭ ‬هويته‭ ‬بعد‭. ‬وتم‭ ‬إرسال‭ ‬الجزء‭ ‬العلوي‭ ‬من‭ ‬الجثة‭ ‬للتشريح،‭ ‬لكن‭ ‬الجزء‭ ‬السفلي‭ ‬كان‭ ‬مشوهاً‭ ‬جداً‭ ‬لذا‭ ‬ألقوا‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬القناة‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬خطأً‭ ‬فادحاً‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬توقيف‭ ‬العناصر‭ ‬الثلاثة‭ ‬الذين‭ ‬ظهروا‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬الفيديو‭. ‬وما‭ ‬إن‭ ‬بدأ‭ ‬شريط‭ ‬الفيديو‭ ‬بالانتشار‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬حتى‭ ‬سارعت‭ ‬الشرطة‭ ‬لاستخراج‭ ‬أشلاء‭ ‬الجثة‭ ‬من‭ ‬القناة،‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭. ‬

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