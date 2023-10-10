مــوظـفـة ((بـوزارة العدل)) تحـصـد جائزة التـمـيز الإداري في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حصدت البحرينية عبير جاسم الكوهجي رئيس شؤون محاكم التمييز جائزة التميز الإداري في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك خلال تكريم عدد من المتميزين ضمن الجائزة بعد اللقاء الدوري التاسع لرؤسـاء المحاكم العليـا والتمييز بدول مجلس التعـاون لـدول الخليج العربية، الذي انعقدت أعماله الإثنين في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض.
ويأتي منح الموظفة عبير جاسم الكوهجي هذه الجائزة تقديرًا لتميزها في إدارة قسم شؤون محاكم التمييز، وذلك بناء على توصية نواب ومساعدي رؤساء المحاكم العليا والتمييز باجتماعهم الثامن، حيث تم ترشيحها بشكل مشترك من قبل المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
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