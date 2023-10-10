مــوظـفـة ((بـوزارة العدل)) تحـصـد جائزة التـمـيز الإداري في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬تكريم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتميزين‭ ‬ضمن‭ ‬الجائزة‭ ‬بعد‭ ‬اللقاء‭ ‬الدوري‭ ‬التاسع‭ ‬لرؤسـاء‭ ‬المحاكم‭ ‬العليـا‭ ‬والتمييز‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعـاون‭ ‬لـدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬الذي‭ ‬انعقدت‭ ‬أعماله‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس‭ ‬بالرياض‭.‬

ويأتي‭ ‬منح‭ ‬الموظفة‭ ‬عبير‭ ‬جاسم‭ ‬الكوهجي‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تقديرًا‭ ‬لتميزها‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬قسم‭ ‬شؤون‭ ‬محاكم‭ ‬التمييز،‭ ‬وذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬توصية‭ ‬نواب‭ ‬ومساعدي‭ ‬رؤساء‭ ‬المحاكم‭ ‬العليا‭ ‬والتمييز‭ ‬باجتماعهم‭ ‬الثامن،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬ترشيحها‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬ووزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭.‬