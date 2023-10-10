Wednesday, 11 October 2023 03:57 GMT

مــوظـفـة ((بـوزارة العدل)) تحـصـد جائزة التـمـيز الإداري في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون

10/10/2023 7:11:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حصدت‭ ‬البحرينية‭ ‬عبير‭ ‬جاسم‭ ‬الكوهجي‭ ‬رئيس‭ ‬شؤون‭ ‬محاكم‭ ‬التمييز‭ ‬جائزة‭ ‬التميز‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬المحاكم‭ ‬العليا‭ ‬والتمييز‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬تكريم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتميزين‭ ‬ضمن‭ ‬الجائزة‭ ‬بعد‭ ‬اللقاء‭ ‬الدوري‭ ‬التاسع‭ ‬لرؤسـاء‭ ‬المحاكم‭ ‬العليـا‭ ‬والتمييز‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعـاون‭ ‬لـدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬الذي‭ ‬انعقدت‭ ‬أعماله‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس‭ ‬بالرياض‭.‬

ويأتي‭ ‬منح‭ ‬الموظفة‭ ‬عبير‭ ‬جاسم‭ ‬الكوهجي‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تقديرًا‭ ‬لتميزها‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬قسم‭ ‬شؤون‭ ‬محاكم‭ ‬التمييز،‭ ‬وذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬توصية‭ ‬نواب‭ ‬ومساعدي‭ ‬رؤساء‭ ‬المحاكم‭ ‬العليا‭ ‬والتمييز‭ ‬باجتماعهم‭ ‬الثامن،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬ترشيحها‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬ووزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭.‬

MENAFN10102023000055011008ID1107222021

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث