الشـرطـة الأمـريـكية تقتل سائقا اصطدمت سيارته بقنصلية صينية

الشـرطـة الأمـريـكية تقتل سائقا اصطدمت سيارته بقنصلية صينية
التاريخ
10/10/2023 7:11:13 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قتلت الشرطة الأمريكية سائقا اصطدمت سيارته بالقنصلية الصينية في سان فرانسيسكو يوم الإثنين. وأظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ولم يتم التحقق منها سيارة داخل المبنى، وعناصر من الشرطة يصوبون أسلحتهم نحو باب السائق، بينما كان الناس يفرون من سلالم المبنى إلى الخارج. وقال متحدث باسم القنصلية إن المشتبه فيه اقتحم بسيارته «بطريقة عنيفة قاعة الإدارة بالقنصلية، ما شكل تهديدا خطيرا لحياة الموظفين والأشخاص في الموقع وتسبب بأضرار جسيمة». وأوضحت السرجنت في شرطة سان فرانسيسكو كاثرين وينترز إن عناصر الشرطة هرعوا بعد تلقيهم بلاغا عن اصطدام السيارة بمكتب التأشيرات.
وأفادت وينترز الصحفيين أن «العناصر دخلوا وتواصلوا مع المشتبه فيه ووقع إطلاق نار شارك فيه ضابط». وحاول شرطيون ومسعفون وفرق طبية إنقاذ حياة المشتبه فيه لكن أُعلنت وفاته في المستشفى في وقت لاحق، بحسب وينترز التي امتنعت عن تقديم المزيد من التفاصيل حول هوية المشتبه فيه. وذكرت قناة إيه بي سي 7 نيوز الإخبارية المحلية أن طاقمها شاهد رجلا مغطى بالدماء لدى نقله من مكان الحادث.
وقالت وينترز: «هذا تحقيق مفتوح ونشط، وتعمل إدارة شرطة سان فرانسيسكو حاليا بالتنسيق مع محققين من وزارة الخارجية الأمريكية».
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