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الشـرطـة الأمـريـكية تقتل سائقا اصطدمت سيارته بقنصلية صينية

10/10/2023 7:11:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قتلت‭ ‬الشرطة‭ ‬الأمريكية‭ ‬سائقا‭ ‬اصطدمت‭ ‬سيارته‭ ‬بالقنصلية‭ ‬الصينية‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭. ‬وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬نشرت‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬التحقق‭ ‬منها‭ ‬سيارة‭ ‬داخل‭ ‬المبنى،‭ ‬وعناصر‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬يصوبون‭ ‬أسلحتهم‭ ‬نحو‭ ‬باب‭ ‬السائق،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬الناس‭ ‬يفرون‭ ‬من‭ ‬سلالم‭ ‬المبنى‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭. ‬وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬القنصلية‭ ‬إن‭ ‬المشتبه‭ ‬فيه‭ ‬اقتحم‭ ‬بسيارته‭ ‬‮«‬بطريقة‭ ‬عنيفة‭ ‬قاعة‭ ‬الإدارة‭ ‬بالقنصلية،‭ ‬ما‭ ‬شكل‭ ‬تهديدا‭ ‬خطيرا‭ ‬لحياة‭ ‬الموظفين‭ ‬والأشخاص‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬وتسبب‭ ‬بأضرار‭ ‬جسيمة‮»‬‭. ‬وأوضحت‭ ‬السرجنت‭ ‬في‭ ‬شرطة‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬كاثرين‭ ‬وينترز‭ ‬إن‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬هرعوا‭ ‬بعد‭ ‬تلقيهم‭ ‬بلاغا‭ ‬عن‭ ‬اصطدام‭ ‬السيارة‭ ‬بمكتب‭ ‬التأشيرات‭.
‬وأفادت‭ ‬وينترز‭ ‬الصحفيين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العناصر‭ ‬دخلوا‭ ‬وتواصلوا‭ ‬مع‭ ‬المشتبه‭ ‬فيه‭ ‬ووقع‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬ضابط‮»‬‭. ‬وحاول‭ ‬شرطيون‭ ‬ومسعفون‭ ‬وفرق‭ ‬طبية‭ ‬إنقاذ‭ ‬حياة‭ ‬المشتبه‭ ‬فيه‭ ‬لكن‭ ‬أُعلنت‭ ‬وفاته‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬بحسب‭ ‬وينترز‭ ‬التي‭ ‬امتنعت‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬حول‭ ‬هوية‭ ‬المشتبه‭ ‬فيه‭. ‬وذكرت‭ ‬قناة‭ ‬إيه‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬7‭ ‬نيوز‭ ‬الإخبارية‭ ‬المحلية‭ ‬أن‭ ‬طاقمها‭ ‬شاهد‭ ‬رجلا‭ ‬مغطى‭ ‬بالدماء‭ ‬لدى‭ ‬نقله‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬الحادث‭.
‬وقالت‭ ‬وينترز‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬تحقيق‭ ‬مفتوح‭ ‬ونشط،‭ ‬وتعمل‭ ‬إدارة‭ ‬شرطة‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬حاليا‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬محققين‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‮»‬‭. ‬

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