102 دولة تشارك في بطولات الجودو العالمية بأبو ظبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتشهد‭ ‬البطولات‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1500‭ ‬لاعب‭ ‬ولاعبة،‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للجودو،‭ ‬وبدعم‭ ‬مجلس‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬الرياضي‭.‬

وتقام‭ ‬بطولة‭ ‬الجراند‭ ‬سلام‭ ‬بصالة‭ ‬‮«‬مبادلة‭ ‬أرينا‮»‬‭ ‬بمدينة‭ ‬زايد‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬إلى‭ ‬26‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭ ‬بمشاركة‭ ‬74‭ ‬دولة‭ (‬حتى‭ ‬الآن‭)‬،‭ ‬وبطولة‭ ‬‮«‬الكاتا‮»‬‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬و29‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭ ‬بمشاركة‭ ‬33‭ ‬دولة،‭ ‬و«المحاربين‭ ‬القدامى‮»‬‭ ‬من‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬بمشاركة‭ ‬58‭ ‬دولة،‭ ‬بصالة‭ ‬جامعة‭ ‬السوربون‭ ‬في‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭.‬

ويتابع‭ ‬منتخب‭ ‬الجودو‭ ‬استعداداته‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬جورجيا‭ ‬بعد‭ ‬اعتماد‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬سعادة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثعلوب‭ ‬الدرعي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وتضم‭ ‬القائمة‭ ‬13‭ ‬لاعباً‭ ‬لاعبة،‭ ‬هم‭ ‬بشيرات‭ ‬خرودي‭ (‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬52‭ ‬كجم‭)‬،‭ ‬وباتسو‭ ‬ألتان‭ (‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬57‭ ‬كجم‭)‬،‭ ‬وزايد‭ ‬النقبي‭ (‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬60‭ ‬كجم‭)‬،‭ ‬وخالد‭ ‬خميس،‭ ‬ونارمند‭ ‬بيان‭ (‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬66‭ ‬كجم‭)‬،‭ ‬وسعيد‭ ‬النقبي‭ ‬وعلي‭ ‬اليماحي،‭ ‬وعبدالكريم‭ ‬علي‭ (‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬73‭ ‬كجم‭)‬،‭ ‬وطلال‭ ‬شفيلي،‭ ‬وخليفة‭ ‬الحوسني‭ (‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬81‭ ‬كجم‭)‬،‭ ‬وجريجوري‭ ‬أرام‭ (‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬90‭ ‬كجم‭)‬،‭ ‬وظافر‭ ‬آرام‭ (‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬100‭ ‬كجم‭)‬،‭ ‬وعمر‭ ‬معروف‭ (‬وزن‭ ‬فوق‭ ‬100‭ ‬كجم‭).‬



