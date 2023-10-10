طرح تذاكر حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية القتالية ((الرياض 2023))

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- Akhbar Al Khaleej) الرياض واس: كشفت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية القتالية «الرياض 2023»، عن طرح تذاكر حفل افتتاح الدورة أمام الجمهور بسعر 20 ريالاً، الذي تستضيفه الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الـ 19 من أكتوبر الجاري.
وأكملت اللجنة استعداداتها لانطلاق المحفل العالمي الذي تستضيفه العاصمة الرياض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة من 20 وحتى 30 أكتوبر الجاري، حيث أكدت جاهزيتها التامة لانطلاق فعاليات الحدث، بالانتهاء من تجهيز الملاعب الخمسة التي تستضيف المنافسات في الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، كما اختتمت تحضيراتها لاستقبال الوفود المشاركة في الدورة والقادمين من أكثر من 80 دولة من جميع أنحاء العالم.
وسيكون الحفل بمثابة مهرجان رياضي ثقافي ترفيهي يتضمن العديد من البرامج والفقرات والعروض الاستعراضية الرياضية والفنية إلى جانب مسيرة للرياضيين المشاركين في الدورة بالأعلام والعديد من المفاجآت التي أعدتها اللجنة المنظمة.
الجدير بالذكر أن تذاكر دورة الألعاب العالمية القتالية تتوفر عبر الموقع الإلكتروني https :// tickets . riyadh 2023. com /، كما ستتوفر أيضاً في أكشاك بيع التذاكر الموجودة في جامعة الملك سعود خلال أيام المنافسات.
ويمكن لحامل التذكرة دخول جميع مناطق المنافسات الخمسة، ومنطقة الجمهور إلى جانب موقف مجاني للسيارة، فيما ستتضمن تذاكر اليوم الأخير حضور الحفل الختامي للدورة، وتتيح اللجنة المنظمة دخولاً مجانياً لعائلات اللاعبين المشاركين والأطفال تحت 12 عاماً وأبناء الشهداء وكبار السن فوق 65 عاماً، إلى جانب ذوي الإعاقة مع المُرافق.
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