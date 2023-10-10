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طرح تذاكر حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية القتالية ((الرياض 2023))

10/10/2023 7:11:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الرياض‭ ‬واس‭: ‬كشفت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬العالمية‭ ‬القتالية‭ ‬‮«‬الرياض‭ ‬2023‮»‬،‭ ‬عن‭ ‬طرح‭ ‬تذاكر‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬أمام‭ ‬الجمهور‭ ‬بسعر‭ ‬20‭ ‬ريالاً،‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬الصالة‭ ‬الخضراء‭ ‬بمجمع‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فهد‭ ‬الأولمبي‭ ‬في‭ ‬الـ‭ ‬19‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

وأكملت‭ ‬اللجنة‭ ‬استعداداتها‭ ‬لانطلاق‭ ‬المحفل‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬وحتى‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬جاهزيتها‭ ‬التامة‭ ‬لانطلاق‭ ‬فعاليات‭ ‬الحدث،‭ ‬بالانتهاء‭ ‬من‭ ‬تجهيز‭ ‬الملاعب‭ ‬الخمسة‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬الأرينا‭ ‬الرياضية‭ ‬بجامعة‭ ‬الملك‭ ‬سعود،‭ ‬كما‭ ‬اختتمت‭ ‬تحضيراتها‭ ‬لاستقبال‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬والقادمين‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وسيكون‭ ‬الحفل‭ ‬بمثابة‭ ‬مهرجان‭ ‬رياضي‭ ‬ثقافي‭ ‬ترفيهي‭ ‬يتضمن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والفقرات‭ ‬والعروض‭ ‬الاستعراضية‭ ‬الرياضية‭ ‬والفنية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مسيرة‭ ‬للرياضيين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬بالأعلام‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬المفاجآت‭ ‬التي‭ ‬أعدتها‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬تذاكر‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬العالمية‭ ‬القتالية‭ ‬تتوفر‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ https ‭://‬ tickets ‭.‬ riyadh 2023‭.‬ com ‭/‬،‭ ‬كما‭ ‬ستتوفر‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬أكشاك‭ ‬بيع‭ ‬التذاكر‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الملك‭ ‬سعود‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬المنافسات‭.‬

ويمكن‭ ‬لحامل‭ ‬التذكرة‭ ‬دخول‭ ‬جميع‭ ‬مناطق‭ ‬المنافسات‭ ‬الخمسة،‭ ‬ومنطقة‭ ‬الجمهور‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬موقف‭ ‬مجاني‭ ‬للسيارة،‭ ‬فيما‭ ‬ستتضمن‭ ‬تذاكر‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬حضور‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬للدورة،‭ ‬وتتيح‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬دخولاً‭ ‬مجانياً‭ ‬لعائلات‭ ‬اللاعبين‭ ‬المشاركين‭ ‬والأطفال‭ ‬تحت‭ ‬12‭ ‬عاماً‭ ‬وأبناء‭ ‬الشهداء‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬فوق‭ ‬65‭ ‬عاماً،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬مع‭ ‬المُرافق‭.‬

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