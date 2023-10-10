ليسكوت: التجربة الإماراتية مع النادي صنعت تاريخا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومنذ‭ ‬انطلاق‭ ‬تجربة‭ ‬الإمارات‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬عام‭ ‬2008،‭ ‬حقق‭ ‬الفريق‭ ‬21‭ ‬لقبا‭ (‬7‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬و6‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة،‭ ‬و3‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدرع‭ ‬الخيرية،‭ ‬و3‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد،‭ ‬ولقب‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬والسوبر‭ ‬الأوروبي‭). ‬وتوج‭ ‬النادي‭ ‬هذه‭ ‬المسيرة‭ ‬المميزة‭ ‬بإحراز‭ ‬الثلاثية‭ ‬التاريخية‭ (‬دوري‭ ‬وكأس‭ ‬إنجلترا‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭) ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

وقال‭ ‬ليسكوت،‭ ‬خلال‭ ‬جولة‭ ‬كؤوس‭ ‬‮«‬الثلاثية‭ ‬التاريخية‮»‬‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر‭ ‬بأبوظبي‭: ‬‮«‬رؤية‭ ‬ملاك‭ ‬النادي‭ ‬جعلته‭ ‬يحقق‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة،‭ ‬أبرزها‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬اللقب‭ ‬الأكبر‭ ‬والأصعب‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭.. ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكرر‭ ‬الفريق‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭.. ‬يستطيع‭ ‬ذلك‭ ‬بفضل‭ ‬إدارته،‭ ‬وفلسفة‭ ‬مدربه‭ ‬جوسيب‭ ‬جوارديولا‭.. ‬الفريق‭ ‬لا‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تغييرات‭ ‬كبيرة،‭ ‬لديه‭ ‬منظومة‭ ‬عمل‭ ‬احترافية،‭ ‬تتطور‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬إلى‭ ‬آخر‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬تجربة‭ ‬أكاديمية‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬الإمارات،‭ ‬أكد‭ ‬ليسكوت‭ ‬أنها‭ ‬أعطت‭ ‬الفرصة‭ ‬للاعبين‭ ‬الصغار‭ ‬لتعلم‭ ‬المهارات،‭ ‬واكتساب‭ ‬الخبرة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الكبار،‭ ‬ونخبة‭ ‬المدربين‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬رأيته‭ ‬من‭ ‬حضور‭ ‬لافت‭ ‬للجماهير‭ ‬وعشاق‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬الكؤوس‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬شعبية‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬والمنطقة‭ ‬أصبحت‭ ‬كبيرة‭ ‬للغاية،‭ ‬وخاصة‭ ‬بين‭ ‬الأجيال‭ ‬الجديدة‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬في‭ ‬كل‭ ‬زيارة‭ ‬لأبوظبي،‭ ‬أجد‭ ‬جميع‭ ‬الأمور‭ ‬تتطور‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭.. ‬شاهدت‭ ‬خلال‭ ‬زياراتي‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لدوري‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬ NBA ‭ ‬والتقيت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬نجومه‭.. ‬زيارة‭ ‬رائعة‭ ‬أتمنى‭ ‬تكرارها‭ ‬مجددا‮»‬‭.‬