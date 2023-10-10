ليسكوت: التجربة الإماراتية مع النادي صنعت تاريخا

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- Akhbar Al Khaleej) أبوظبي - وام: أكد جوليون ليسكوت النجم السابق لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أن تجربة الإمارات، والعاصمة أبوظبي الناجحة مع مانشستر سيتي جعلته في مقدمة أندية العالم، وقادته لصناعة تاريخ سيظل محفورا في الأذهان.
ومنذ انطلاق تجربة الإمارات مع النادي الإنجليزي عام 2008، حقق الفريق 21 لقبا (7 ألقاب في الدوري الإنجليزي، و6 في كأس الرابطة، و3 في بطولة الدرع الخيرية، و3 في كأس الاتحاد، ولقب واحد في كل من دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي). وتوج النادي هذه المسيرة المميزة بإحراز الثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي، للمرة الأولى في تاريخه.
وقال ليسكوت، خلال جولة كؤوس «الثلاثية التاريخية» لمانشستر سيتي في متحف اللوفر بأبوظبي: «رؤية ملاك النادي جعلته يحقق الإنجازات في فترة وجيزة، أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا، اللقب الأكبر والأصعب على جميع الفرق.. وأتمنى أن يكرر الفريق ما حققه من إنجازات.. يستطيع ذلك بفضل إدارته، وفلسفة مدربه جوسيب جوارديولا.. الفريق لا يحتاج إلى تغييرات كبيرة، لديه منظومة عمل احترافية، تتطور من عام إلى آخر».
وعن تجربة أكاديمية مانشستر سيتي في الإمارات، أكد ليسكوت أنها أعطت الفرصة للاعبين الصغار لتعلم المهارات، واكتساب الخبرة من اللاعبين الكبار، ونخبة المدربين.
وقال إن ما رأيته من حضور لافت للجماهير وعشاق الفريق في جولة الكؤوس يؤكد أن شعبية مانشستر سيتي في الإمارات والمنطقة أصبحت كبيرة للغاية، وخاصة بين الأجيال الجديدة.
وأضاف: «في كل زيارة لأبوظبي، أجد جميع الأمور تتطور بشكل جيد.. شاهدت خلال زياراتي مباريات الدور التمهيدي لدوري السلة الأمريكي NBA والتقيت عددا من نجومه.. زيارة رائعة أتمنى تكرارها مجددا».
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