Wednesday, 11 October 2023 03:57 GMT

ليسكوت: التجربة الإماراتية مع النادي صنعت تاريخا

10/10/2023 7:11:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أبوظبي‭ - ‬وام‭: ‬أكد‭ ‬جوليون‭ ‬ليسكوت‭ ‬النجم‭ ‬السابق‭ ‬لفريق‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أن‭ ‬تجربة‭ ‬الإمارات،‭ ‬والعاصمة‭ ‬أبوظبي‭ ‬الناجحة‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬جعلته‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬أندية‭ ‬العالم،‭ ‬وقادته‭ ‬لصناعة‭ ‬تاريخ‭ ‬سيظل‭ ‬محفورا‭ ‬في‭ ‬الأذهان‭.‬

ومنذ‭ ‬انطلاق‭ ‬تجربة‭ ‬الإمارات‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬عام‭ ‬2008،‭ ‬حقق‭ ‬الفريق‭ ‬21‭ ‬لقبا‭ (‬7‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬و6‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة،‭ ‬و3‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدرع‭ ‬الخيرية،‭ ‬و3‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد،‭ ‬ولقب‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬والسوبر‭ ‬الأوروبي‭). ‬وتوج‭ ‬النادي‭ ‬هذه‭ ‬المسيرة‭ ‬المميزة‭ ‬بإحراز‭ ‬الثلاثية‭ ‬التاريخية‭ (‬دوري‭ ‬وكأس‭ ‬إنجلترا‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭) ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

وقال‭ ‬ليسكوت،‭ ‬خلال‭ ‬جولة‭ ‬كؤوس‭ ‬‮«‬الثلاثية‭ ‬التاريخية‮»‬‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر‭ ‬بأبوظبي‭: ‬‮«‬رؤية‭ ‬ملاك‭ ‬النادي‭ ‬جعلته‭ ‬يحقق‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة،‭ ‬أبرزها‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬اللقب‭ ‬الأكبر‭ ‬والأصعب‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭.. ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكرر‭ ‬الفريق‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭.. ‬يستطيع‭ ‬ذلك‭ ‬بفضل‭ ‬إدارته،‭ ‬وفلسفة‭ ‬مدربه‭ ‬جوسيب‭ ‬جوارديولا‭.. ‬الفريق‭ ‬لا‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تغييرات‭ ‬كبيرة،‭ ‬لديه‭ ‬منظومة‭ ‬عمل‭ ‬احترافية،‭ ‬تتطور‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬إلى‭ ‬آخر‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬تجربة‭ ‬أكاديمية‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬الإمارات،‭ ‬أكد‭ ‬ليسكوت‭ ‬أنها‭ ‬أعطت‭ ‬الفرصة‭ ‬للاعبين‭ ‬الصغار‭ ‬لتعلم‭ ‬المهارات،‭ ‬واكتساب‭ ‬الخبرة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الكبار،‭ ‬ونخبة‭ ‬المدربين‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬رأيته‭ ‬من‭ ‬حضور‭ ‬لافت‭ ‬للجماهير‭ ‬وعشاق‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬الكؤوس‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬شعبية‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬والمنطقة‭ ‬أصبحت‭ ‬كبيرة‭ ‬للغاية،‭ ‬وخاصة‭ ‬بين‭ ‬الأجيال‭ ‬الجديدة‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬في‭ ‬كل‭ ‬زيارة‭ ‬لأبوظبي،‭ ‬أجد‭ ‬جميع‭ ‬الأمور‭ ‬تتطور‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭.. ‬شاهدت‭ ‬خلال‭ ‬زياراتي‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لدوري‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬ NBA ‭ ‬والتقيت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬نجومه‭.. ‬زيارة‭ ‬رائعة‭ ‬أتمنى‭ ‬تكرارها‭ ‬مجددا‮»‬‭.‬

MENAFN10102023000055011008ID1107222016

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث