10 مدن لاستضافة يورو 2032

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أمس الثلاثاء أن لديه قائمة مبدئية تضم عشر مدن محتملة لاستضافة مباريات يورو 2032، وخلال ثلاثة أعوام سيحدد المواقع المستضيفة للبطولة القارية، التي تنظمها إيطاليا بالاشتراك مع تركيا.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية هناك مهلة أمام اتحاد الكرة الإيطالي حتى 26 أكتوبر 2026 لاختيار المدن الخمس المستضيفة ليورو 2032.
من جهته، وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس الثلاثاء على تنظيم تركيا وإيطاليا ليورو 2032 بجانب التصديق على الملف البريطاني الإيرلندي لاستضافة يورو 2028.
وقال غابرييل غرافينا رئيس اتحاد الكرة الإيطالي: «إنه حدث مهم، بلادنا لم تحظ بفرصة تنظيم مثل هذه البطولة الكبيرة لكرة القدم منذ مونديال إيطاليا 1990، وهذا الأمر يصب في مصلحة كرة القدم العالمية».
وبالإضافة إلى العاصمة روما، تتضمن قائمة اتحاد الكرة الإيطالي مدناً مثل ميلانو ونابولي وتورينو وجنوه وباري وبولونيا وفلورنسا وفيرونا وكالياري.
وأشار غرافينا: «هناك بعض المشروعات التنفيذية التي تم تمويلها بالفعل مثل تلك الموجودة في بولونيا وفلورنسا وكالياري... سيكون هناك مجموعة من المعايير للوفاء بها والتي سنعتمدها قريباً ونأمل أن يشارك فيها الجميع».
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