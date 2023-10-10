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10 مدن لاستضافة يورو 2032

10/10/2023 7:11:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ ‬قائمة‭ ‬مبدئية‭ ‬تضم‭ ‬عشر‭ ‬مدن‭ ‬محتملة‭ ‬لاستضافة‭ ‬مباريات‭ ‬يورو‭ ‬2032،‭ ‬وخلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬سيحدد‭ ‬المواقع‭ ‬المستضيفة‭ ‬للبطولة‭ ‬القارية،‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬إيطاليا‭ ‬بالاشتراك‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭.‬

وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ ‬هناك‭ ‬مهلة‭ ‬أمام‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الإيطالي‭ ‬حتى‭ ‬26‭ ‬أكتوبر‭ ‬2026‭ ‬لاختيار‭ ‬المدن‭ ‬الخمس‭ ‬المستضيفة‭ ‬ليورو‭ ‬2032‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬وافق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يويفا‭) ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬تركيا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬ليورو‭ ‬2032‭ ‬بجانب‭ ‬التصديق‭ ‬على‭ ‬الملف‭ ‬البريطاني‭ ‬الإيرلندي‭ ‬لاستضافة‭ ‬يورو‭ ‬2028‭.‬

وقال‭ ‬غابرييل‭ ‬غرافينا‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الإيطالي‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬حدث‭ ‬مهم،‭ ‬بلادنا‭ ‬لم‭ ‬تحظ‭ ‬بفرصة‭ ‬تنظيم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬الكبيرة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬منذ‭ ‬مونديال‭ ‬إيطاليا‭ ‬1990،‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬روما،‭ ‬تتضمن‭ ‬قائمة‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الإيطالي‭ ‬مدناً‭ ‬مثل‭ ‬ميلانو‭ ‬ونابولي‭ ‬وتورينو‭ ‬وجنوه‭ ‬وباري‭ ‬وبولونيا‭ ‬وفلورنسا‭ ‬وفيرونا‭ ‬وكالياري‭.‬

وأشار‭ ‬غرافينا‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬المشروعات‭ ‬التنفيذية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تمويلها‭ ‬بالفعل‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬بولونيا‭ ‬وفلورنسا‭ ‬وكالياري‭... ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬للوفاء‭ ‬بها‭ ‬والتي‭ ‬سنعتمدها‭ ‬قريباً‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬الجميع‮»‬‭.‬

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