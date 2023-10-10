Beyon Money تطلق حل الدفع الرقمي الجديد ((Beyon Money Checkout))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أطلقت
شركة
Beyon
Money ،
إحدى شركات
Beyon ،
أحدث منتجاتها وهو
«
Beyon
Money
Checkout »،
والذي يعد حلًا مبتكرًا
لقبول
المدفوعات
عبر الإنترنت
للشركات والمؤسسات التجارية في البحرين.
وذلك
بالتعاون
مع
Ottu ،
الشركة
الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية،
والذي
بدوره
سيغير من طريقة تقديم
الخدمات التجارية في البحرين ومناطق الشرق الأوسط الأخرى.
من خلال هذا التعاون ستعمل شركة
Ottu
على
دعم
عملية
توسعة خدمات
Beyon Money
وذلك من خلال تمكين التجار في البحرين من
دمج حل
Beyon Money Checkout
بسلاسة في
القنوات
التجارية الإلكترونية الخاصة بهم،
كما ستقدم
حلول الدفع الخاصة بـ
Beyon Money
عبر شبكتها التجارية الواسعة في البحرين والأسواق الإقليمية الأخرى، والذي يأتي
كجزء من التزامها بتقديم
الحلول التجارية.
يتميز هذا
الحل الجديد لقبول
المدفوعات
عبر الإنترنت
« Beyon Money Check Out »
بكونه يقلل من
عدد خطوات معالجة المدفوعات مقارنةً
بحلول قبول الدفع التقليدية، ما
يظفر عنه
تقليل التكاليف على التجار.
بالإضافة إلى ذلك سيحظى
مستخدمو بطاقات
Beyon
Money
على
تجربة دفع سلسة
إلى جانب إمكانية إتمام المعاملات والدفع بشكل فوري
ببساطة عن طريق رقم الهاتف
المسجل في
Beyon Money
بدلًا من
إدخال تفاصيل بطاقة الدفع.
وعلق روبرتو
مانكون، الرئيس التنفيذي لشركة
Beyon Money
قائلًا: «يعزز حل
Beyon Money Checkout
من
إمكانيات محفظتنا الرقمية، ما
يتيح للتجار تلقي
المدفوعات
الفورية من
زبائن
Beyon Money ، بتكاليف أقل مقارنة
بطرق الدفع
التقليدية. وبالتعاون مع
Ottu ،
سنعمل على
تمكين التجار
إلى جانب
الارتقاء
بمستوى تجربة الدفع عبر الإنترنت
لزبائن
Beyon Money ».
وقال طلال العوضي الرئيس التنفيذي لشركة
Ottu
في حديثه عن هذه الشراكة التحويلية: «تمثل هذه الشراكة شهادة على رؤيتنا المشتركة لتبسيط المعاملات في البحرين والإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. ستقود
Ottu
عملية توسيع خدمة الدفع الجديدة Beyon Money Checkout
من
Beyon Money ،
وذلك
لتقديم
حل متقدم للدفع عبر الإنترنت
والذي
من شأنه أن
يغيّر
الطريقة التي نجري بها المعاملات المالية».
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