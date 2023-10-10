Beyon Money تطلق حل الدفع الرقمي الجديد ((Beyon Money Checkout))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)BeyonMoneyBeyonBeyonMoneyCheckoutOttu

من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬ستعمل‭ ‬شركة‮

‬ Ottu ‮

‬على

دعم

عملية

توسعة‭ ‬خدمات‮

‬ Beyon ‭ ‬ Money ‮

‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمكين‭ ‬التجار‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من

دمج‭ ‬حل‮

‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬ Checkout ‮

‬بسلاسة‭ ‬في‮

‬القنوات

التجارية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم،‮

‬كما‭ ‬ستقدم

حلول‭ ‬الدفع‭ ‬الخاصة‭ ‬بـ‮

‬ Beyon ‭ ‬ Money ‮

‬عبر‭ ‬شبكتها‭ ‬التجارية‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والأسواق‭ ‬الإقليمية‭ ‬الأخرى،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‮

‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التزامها‭ ‬بتقديم‮

‬الحلول‭ ‬التجارية‭.‬

يتميز‭ ‬هذا

الحل‭ ‬الجديد‭ ‬لقبول

المدفوعات

عبر‭ ‬الإنترنت‮

«‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬ Check ‭ ‬ Out ‮»

‬بكونه‭ ‬يقلل‭ ‬من

عدد‭ ‬خطوات‭ ‬معالجة‭ ‬المدفوعات‭ ‬مقارنةً‮

‬بحلول‭ ‬قبول‭ ‬الدفع‭ ‬التقليدية،‭ ‬ما‮

‬يظفر‭ ‬عنه

تقليل‭ ‬التكاليف‭ ‬على‭ ‬التجار‭.‬‮

‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬سيحظى

مستخدمو‭ ‬بطاقات‮

‬ Beyon ‮

‬ Money ‮

‬على

تجربة‭ ‬دفع‭ ‬سلسة

إلى‭ ‬جانب‭ ‬إمكانية‭ ‬إتمام‭ ‬المعاملات‭ ‬والدفع‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‮

‬ببساطة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬رقم‭ ‬الهاتف

المسجل‭ ‬في‮

‬ Beyon ‭ ‬ Money ‮

‬بدلًا‭ ‬من

إدخال‭ ‬تفاصيل‭ ‬بطاقة‭ ‬الدفع‭.‬

وعلق‭ ‬روبرتو

مانكون،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‮

‬ Beyon ‭ ‬ Money ‮

‬قائلًا‭: ‬‮«‬يعزز‭ ‬حل‮

‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬ Checkout ‮

‬من

إمكانيات‭ ‬محفظتنا‭ ‬الرقمية،‭ ‬ما‮

‬يتيح‭ ‬للتجار‭ ‬تلقي‮

‬المدفوعات

الفورية‭ ‬من

زبائن‮

‬ Beyon ‭ ‬ Money ،‭ ‬بتكاليف‭ ‬أقل‭ ‬مقارنة

بطرق‭ ‬الدفع

التقليدية‭. ‬وبالتعاون‭ ‬مع‮

‬ Ottu ،‮

‬سنعمل‭ ‬على

تمكين‭ ‬التجار

إلى‭ ‬جانب

الارتقاء

بمستوى‭ ‬تجربة‭ ‬الدفع‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت

لزبائن‮

‬ Beyon ‭ ‬ Money ‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬طلال‭ ‬العوضي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‮

‬ Ottu ‮

‬في‭ ‬حديثه‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬التحويلية‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬رؤيتنا‭ ‬المشتركة‭ ‬لتبسيط‭ ‬المعاملات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭. ‬ستقود‮

‬ Ottu ‮

‬عملية‭ ‬توسيع‭ ‬خدمة‭ ‬الدفع‭ ‬الجديدة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬ Checkout ‮

‬من‮

‬ Beyon ‭ ‬ Money ،‮

‬وذلك

لتقديم

حل‭ ‬متقدم‭ ‬للدفع‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت

والذي‮

‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‮

‬يغيّر

الطريقة‭ ‬التي‭ ‬نجري‭ ‬بها‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‮»‬‭.‬