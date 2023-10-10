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Beyon Money تطلق حل الدفع الرقمي الجديد ((Beyon Money Checkout))

10/10/2023 7:11:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أطلقت
شركة‮
 Beyon
Money ،‮
‬إحدى‭ ‬شركات‮
 Beyon ،‮
‬أحدث‭ ‬منتجاتها‭ ‬وهو‮
«‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬ Checkout ‮»‬،‮
‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬حلًا‭ ‬مبتكرًا‮
‬لقبول
المدفوعات
عبر‭ ‬الإنترنت
للشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬‮
‬وذلك‮
‬بالتعاون
مع‮
 Ottu ،‮
‬الشركة
الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‮
‬والذي‮
‬بدوره
سيغير‭ ‬من‭ ‬طريقة‭ ‬تقديم
الخدمات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ومناطق‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الأخرى‭.‬

من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬ستعمل‭ ‬شركة‮
 Ottu
‬على
دعم
عملية
توسعة‭ ‬خدمات‮
 Beyon ‭ ‬ Money
‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمكين‭ ‬التجار‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من
دمج‭ ‬حل‮
 Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬ Checkout
‬بسلاسة‭ ‬في‮
‬القنوات
التجارية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم،‮
‬كما‭ ‬ستقدم
حلول‭ ‬الدفع‭ ‬الخاصة‭ ‬بـ‮
 Beyon ‭ ‬ Money
‬عبر‭ ‬شبكتها‭ ‬التجارية‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والأسواق‭ ‬الإقليمية‭ ‬الأخرى،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‮
‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التزامها‭ ‬بتقديم‮
‬الحلول‭ ‬التجارية‭.‬

يتميز‭ ‬هذا
الحل‭ ‬الجديد‭ ‬لقبول
المدفوعات
عبر‭ ‬الإنترنت‮
«‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬ Check ‭ ‬ Out ‮»
‬بكونه‭ ‬يقلل‭ ‬من
عدد‭ ‬خطوات‭ ‬معالجة‭ ‬المدفوعات‭ ‬مقارنةً‮
‬بحلول‭ ‬قبول‭ ‬الدفع‭ ‬التقليدية،‭ ‬ما‮
‬يظفر‭ ‬عنه
تقليل‭ ‬التكاليف‭ ‬على‭ ‬التجار‭.‬‮
‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬سيحظى
مستخدمو‭ ‬بطاقات‮
 Beyon
Money
‬على
تجربة‭ ‬دفع‭ ‬سلسة
إلى‭ ‬جانب‭ ‬إمكانية‭ ‬إتمام‭ ‬المعاملات‭ ‬والدفع‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‮
‬ببساطة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬رقم‭ ‬الهاتف
المسجل‭ ‬في‮
 Beyon ‭ ‬ Money
‬بدلًا‭ ‬من
إدخال‭ ‬تفاصيل‭ ‬بطاقة‭ ‬الدفع‭.‬

وعلق‭ ‬روبرتو
مانكون،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‮
 Beyon ‭ ‬ Money
‬قائلًا‭: ‬‮«‬يعزز‭ ‬حل‮
 Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬ Checkout
‬من
إمكانيات‭ ‬محفظتنا‭ ‬الرقمية،‭ ‬ما‮
‬يتيح‭ ‬للتجار‭ ‬تلقي‮
‬المدفوعات
الفورية‭ ‬من
زبائن‮
 Beyon ‭ ‬ Money ،‭ ‬بتكاليف‭ ‬أقل‭ ‬مقارنة
بطرق‭ ‬الدفع
التقليدية‭. ‬وبالتعاون‭ ‬مع‮
 Ottu ،‮
‬سنعمل‭ ‬على
تمكين‭ ‬التجار
إلى‭ ‬جانب
الارتقاء
بمستوى‭ ‬تجربة‭ ‬الدفع‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت
لزبائن‮
 Beyon ‭ ‬ Money ‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬طلال‭ ‬العوضي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‮
 Ottu
‬في‭ ‬حديثه‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬التحويلية‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬رؤيتنا‭ ‬المشتركة‭ ‬لتبسيط‭ ‬المعاملات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭. ‬ستقود‮
 Ottu
‬عملية‭ ‬توسيع‭ ‬خدمة‭ ‬الدفع‭ ‬الجديدة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬ Checkout
‬من‮
 Beyon ‭ ‬ Money ،‮
‬وذلك
لتقديم
حل‭ ‬متقدم‭ ‬للدفع‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت
والذي‮
‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‮
‬يغيّر
الطريقة‭ ‬التي‭ ‬نجري‭ ‬بها‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‮»‬‭.‬

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