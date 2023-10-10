بنك البحرين للتنمية يتيح فتح الحسابات لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتأتي‭ ‬هذه

المبادرة

كجزء‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬المستمر‭ ‬بتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬حيث‭ ‬تتوافق‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬بشكل‭ ‬مثالي‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬الأساسية‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والشركات‭ ‬الناشئة،‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬اللازمة‭ ‬لنجاحها‭.‬

وتهدف‭ ‬المبادرة

إلى‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬مصرفية‭ ‬مريحة‭ ‬ومرنة‭ ‬لدعم‭ ‬نمو‭ ‬وتطور‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬المزدهرة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬البحرين

للتنمية

ستتاح‭ ‬لشركات

الساندبوكس‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الميزات‭ ‬والفوائد؛‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المزايا‭ ‬هي‭ ‬استخدام‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬تجارة‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬المنصة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬والتي‭ ‬توفر‭ ‬مجموعة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬المصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬ورواد‭ ‬الأعمال‭ ‬بكل‭ ‬مرونة‭ ‬ويسر‭.‬‮

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وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعربت‭ ‬دلال‭ ‬الغيص‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬حيث‭ ‬قالت‭: ‬‮«‬يسعى‭ ‬البنك‭ ‬جاهدًا‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬استثنائية‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬والمشاريع‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمكين‭ ‬فتح‭ ‬الحسابات‭ ‬لشركات‭ ‬الساندبوكس‭ ‬نمنح‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬الابتكارية‭ ‬خيارات‭ ‬مصرفية‭ ‬مرنة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬الفريدة‭. ‬نحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬سيلعب‭ ‬دورًا‭ ‬حاسمًا‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬نمو‭ ‬ونجاح‭ ‬بيئة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬