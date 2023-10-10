بنك البحرين للتنمية يتيح فتح الحسابات لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن بنك البحرين للتنمية مبادرته لتسهيل فتح حسابات مصرفية للشركات الناشئة المشاركة في
البيئة الرقابية التجريبية
للتكنولوجيا المالية (ساندبوكس) التابعة لمصرف البحرين المركزي.
وتأتي هذه
المبادرة
كجزء من التزام البنك المستمر بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، حيث تتوافق هذه المبادرة بشكل مثالي مع الأهداف الأساسية لبنك البحرين للتنمية في توفير الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والخدمات المصرفية اللازمة لنجاحها.
وتهدف المبادرة
إلى توفير حلول مصرفية مريحة ومرنة لدعم نمو وتطور الشركات الناشئة في بيئة التكنولوجيا المالية المزدهرة في البحرين. فمن خلال فتح حساب لدى بنك البحرين
للتنمية
ستتاح لشركات
الساندبوكس مجموعة من الميزات والفوائد؛ واحدة من هذه المزايا هي استخدام منصة «تجارة»، التي تعتبر المنصة الإلكترونية الأولى من نوعها التي تقدم الخدمات المصرفية للمؤسسات في المملكة، والتي توفر مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الناشئة ورواد الأعمال بكل مرونة ويسر.
وبهذه المناسبة، أعربت دلال الغيص الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية عن سعادتها بهذه الشراكة، حيث قالت: «يسعى البنك جاهدًا لتقديم خدمات مصرفية استثنائية للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. من خلال تمكين فتح الحسابات لشركات الساندبوكس نمنح هذه المشاريع الابتكارية خيارات مصرفية مرنة تلبي احتياجاتهم الفريدة. نحن نؤمن بأن هذا التعاون سيلعب دورًا حاسمًا في تسريع نمو ونجاح بيئة التكنولوجيا المالية في البحرين».
MENAFN10102023000055011008ID1107222013
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.