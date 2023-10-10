Wednesday, 11 October 2023 03:56 GMT

المحرق كمقصد سياحي

10/10/2023 7:11:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أثلجت‭ ‬توجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بشأن‭ ‬تطوير‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬قلوب‭ ‬الجميع،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬نحن‭ ‬المشتغلون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة،‭ ‬وبشكل‭ ‬خاص‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬المنشآت‭ ‬السياحية‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬مقرا‭ ‬لها،‭ ‬وإنفاذا‭ ‬لهذا‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬جاء‭ ‬توجيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بتفعيل‭ ‬خطة‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬لمباني‭ ‬ومدن‭ ‬البحرين‭ ‬وإطلاق‭ ‬خطة‭ ‬تطوير‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭.‬

لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التوجيهات‭ ‬الكريمة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬زيادة‭ ‬الجاذبية‭ ‬السياحية‭ ‬لهذه‭ ‬المحافظة‭ ‬التي‭ ‬تزخر‭ ‬بالمقاصد‭ ‬السياحية،‭ ‬وتشكل‭ ‬وجهة‭ ‬أولى‭ ‬للزوار‭ ‬والسياح‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬وزيادة‭ ‬المقاصد‭ ‬السياحية‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الأحياء‭ ‬القديمة،‭ ‬والمباني‭ ‬التاريخية،‭ ‬لتضاف‭ ‬إلى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المقومات‭ ‬الجاذبة‭ ‬للأنشطة‭ ‬السياحية‭ ‬والاستثمارية،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬أجمل‭ ‬السواحل،‭ ‬وأسواقا‭ ‬تراثية‭ ‬مثل‭ ‬سوق‭ ‬المحرق‭ ‬المركزي،‭ ‬وحديثة‭ ‬مثل‭ ‬سوق‭ ‬البراحة‭ ‬وغيره،‭ ‬ومشاريع‭ ‬عمرانية‭ ‬وتجارية‭ ‬وسكنية‭ ‬كبيرة‭ ‬جدًا،‭ ‬مثل‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬ودلمونيا‭ ‬وجزر‭ ‬أمواج‭ ‬والسوق‭ ‬الصيني‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير‭.‬

إن‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬تمتلك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المقومات‭ ‬الجاذبة‭ ‬للأنشطة‭ ‬السياحية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اكتسبت‭ ‬أهمية‭ ‬عالمية‭ ‬خلال‭ ‬العقد‭ ‬الأخير،‭ ‬حيث‭ ‬فازت‭ ‬بجائزة‭ ‬الآغا‭ ‬خان‭ ‬للعمارة‭ ‬لعام‭ ‬2019م،‭ ‬كما‭ ‬اختيرت‭ ‬عاصمة‭ ‬للثقافة‭ ‬الإسلامية‭ ‬عام‭ ‬2018م،‭ ‬كذلك‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬موقع‭ ‬طريق‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬عام‭ ‬2012م،‭ ‬وقال‭ ‬اليوم‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لترفع‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬المحرق‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬إقليمية‭ ‬وعالمية‭.‬

ففي‭ ‬المحرق‭ ‬إذا‭ ‬بحثت‭ ‬عن‭ ‬التسوق‭ ‬فستجد‭ ‬سوق‭ ‬المحرق‭ ‬وسوق‭ ‬القيصرية‭ ‬جبنًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المجمعات‭ ‬التجارية‭ ‬الحديثة‭ ‬والكبيرة،‭ ‬وإذا‭ ‬أردت‭ ‬التنزه‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭ ‬هناك‭ ‬منتزه‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬أكبر‭ ‬منتزه‭ ‬متكامل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬دوحة‭ ‬عراد‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬ممشى‭ ‬متميزًا‭ ‬جدًا‭ ‬وأحد‭ ‬أجزائه‭ ‬مصنوعة‭ ‬من‭ ‬الخشب،‭ ‬ويمكن‭ ‬منها‭ ‬مراقبة‭ ‬صعود‭ ‬وهبوط‭ ‬الطائرات‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬كورنيش‭ ‬الغوص،‭ ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬من‭ ‬هواة‭ ‬الثقافة‭ ‬والمعرفة‭ ‬فهناك‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الثقافي‭ ‬الذي‭ ‬يحتفي‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬الثقافية‭ ‬ويستضيف‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬أعلام‭ ‬الفكر‭ ‬والأدب‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭.‬

ولا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التنمية‭ ‬العمرانية‭ ‬والحضارية‭ ‬في‭ ‬المحرق‭ ‬تنعكس‭ ‬على‭ ‬التنمية‭ ‬السياحية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬أيضا،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬تضم‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المهمة‭ ‬جدًا،‭ ‬بل‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬قلب‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬ميناء‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬ومنطقة‭ ‬البحرين‭ ‬اللوجستية‭ ‬ومدينة‭ ‬سلمان‭ ‬الصناعية‭ ‬بالحد،‭ ‬وشركات‭ ‬كبرى‭ ‬مثل‭ ‬شركة‭ ‬تصليح‭ ‬السفن‭ ‬أسري،‭ ‬وغيرها‭.‬

إن‭ ‬الوجه‭ ‬الحضاري‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الثقافي‭ ‬السياحي‭ ‬لمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬ناصع‭ ‬وبارز‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات،‭ ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬المحرق‭ ‬كانت‭ ‬البدايات‭ ‬الأولى‭ ‬للتنوير‭ ‬والتعليم‭ ‬والأنشطة‭ ‬الثقافية،‭ ‬فكانت‭ ‬دائمًا‭ ‬العاصمة‭ ‬الفكرية‭ ‬والسياسية‭ ‬للبحرين،‭ ‬وتأتي‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬اليوم‭ ‬لتبشر‭ ‬بحاضر‭ ‬ومستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقا‭ ‬لهذه‭ ‬المحافظة‭ ‬التي‭ ‬تشغل‭ ‬مكانة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬قلوبنا‭ ‬جميعا‭.‬

{ الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭
 Visit ‭ ‬ Bahrain

MENAFN10102023000055011008ID1107222012

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث