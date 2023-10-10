المحرق كمقصد سياحي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التوجيهات‭ ‬الكريمة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬زيادة‭ ‬الجاذبية‭ ‬السياحية‭ ‬لهذه‭ ‬المحافظة‭ ‬التي‭ ‬تزخر‭ ‬بالمقاصد‭ ‬السياحية،‭ ‬وتشكل‭ ‬وجهة‭ ‬أولى‭ ‬للزوار‭ ‬والسياح‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬وزيادة‭ ‬المقاصد‭ ‬السياحية‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الأحياء‭ ‬القديمة،‭ ‬والمباني‭ ‬التاريخية،‭ ‬لتضاف‭ ‬إلى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المقومات‭ ‬الجاذبة‭ ‬للأنشطة‭ ‬السياحية‭ ‬والاستثمارية،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬أجمل‭ ‬السواحل،‭ ‬وأسواقا‭ ‬تراثية‭ ‬مثل‭ ‬سوق‭ ‬المحرق‭ ‬المركزي،‭ ‬وحديثة‭ ‬مثل‭ ‬سوق‭ ‬البراحة‭ ‬وغيره،‭ ‬ومشاريع‭ ‬عمرانية‭ ‬وتجارية‭ ‬وسكنية‭ ‬كبيرة‭ ‬جدًا،‭ ‬مثل‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬ودلمونيا‭ ‬وجزر‭ ‬أمواج‭ ‬والسوق‭ ‬الصيني‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير‭.‬

إن‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬تمتلك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المقومات‭ ‬الجاذبة‭ ‬للأنشطة‭ ‬السياحية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اكتسبت‭ ‬أهمية‭ ‬عالمية‭ ‬خلال‭ ‬العقد‭ ‬الأخير،‭ ‬حيث‭ ‬فازت‭ ‬بجائزة‭ ‬الآغا‭ ‬خان‭ ‬للعمارة‭ ‬لعام‭ ‬2019م،‭ ‬كما‭ ‬اختيرت‭ ‬عاصمة‭ ‬للثقافة‭ ‬الإسلامية‭ ‬عام‭ ‬2018م،‭ ‬كذلك‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬موقع‭ ‬طريق‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬عام‭ ‬2012م،‭ ‬وقال‭ ‬اليوم‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لترفع‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬المحرق‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬إقليمية‭ ‬وعالمية‭.‬

ففي‭ ‬المحرق‭ ‬إذا‭ ‬بحثت‭ ‬عن‭ ‬التسوق‭ ‬فستجد‭ ‬سوق‭ ‬المحرق‭ ‬وسوق‭ ‬القيصرية‭ ‬جبنًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المجمعات‭ ‬التجارية‭ ‬الحديثة‭ ‬والكبيرة،‭ ‬وإذا‭ ‬أردت‭ ‬التنزه‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭ ‬هناك‭ ‬منتزه‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬أكبر‭ ‬منتزه‭ ‬متكامل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬دوحة‭ ‬عراد‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬ممشى‭ ‬متميزًا‭ ‬جدًا‭ ‬وأحد‭ ‬أجزائه‭ ‬مصنوعة‭ ‬من‭ ‬الخشب،‭ ‬ويمكن‭ ‬منها‭ ‬مراقبة‭ ‬صعود‭ ‬وهبوط‭ ‬الطائرات‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬كورنيش‭ ‬الغوص،‭ ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬من‭ ‬هواة‭ ‬الثقافة‭ ‬والمعرفة‭ ‬فهناك‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الثقافي‭ ‬الذي‭ ‬يحتفي‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬الثقافية‭ ‬ويستضيف‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬أعلام‭ ‬الفكر‭ ‬والأدب‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭.‬

ولا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التنمية‭ ‬العمرانية‭ ‬والحضارية‭ ‬في‭ ‬المحرق‭ ‬تنعكس‭ ‬على‭ ‬التنمية‭ ‬السياحية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬أيضا،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬تضم‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المهمة‭ ‬جدًا،‭ ‬بل‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬قلب‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬ميناء‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬ومنطقة‭ ‬البحرين‭ ‬اللوجستية‭ ‬ومدينة‭ ‬سلمان‭ ‬الصناعية‭ ‬بالحد،‭ ‬وشركات‭ ‬كبرى‭ ‬مثل‭ ‬شركة‭ ‬تصليح‭ ‬السفن‭ ‬أسري،‭ ‬وغيرها‭.‬

إن‭ ‬الوجه‭ ‬الحضاري‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الثقافي‭ ‬السياحي‭ ‬لمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬ناصع‭ ‬وبارز‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات،‭ ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬المحرق‭ ‬كانت‭ ‬البدايات‭ ‬الأولى‭ ‬للتنوير‭ ‬والتعليم‭ ‬والأنشطة‭ ‬الثقافية،‭ ‬فكانت‭ ‬دائمًا‭ ‬العاصمة‭ ‬الفكرية‭ ‬والسياسية‭ ‬للبحرين،‭ ‬وتأتي‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬اليوم‭ ‬لتبشر‭ ‬بحاضر‭ ‬ومستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقا‭ ‬لهذه‭ ‬المحافظة‭ ‬التي‭ ‬تشغل‭ ‬مكانة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬قلوبنا‭ ‬جميعا‭.‬

{ الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭

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