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بلدي المحرق يشيد بتوجيهات الملك بتطوير أحياء المدينة

10/10/2023 7:11:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تقدم‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي‭ ‬بخالص‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬والتقدير‭ ‬بالأصالة‭ ‬عن‭ ‬نفسهم‭ ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬أهالي‭ ‬المحرق‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المفدى،‭ ‬وذلك‭ ‬لتوجيهات‭ ‬جلالته‭ ‬السامية‭ ‬باعتماد‭ ‬قصر‭ ‬عيسى‭ ‬الكبير‭ ‬كأحد‭ ‬مقرات‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتطوير‭ ‬الأحياء‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬المحرق‭ ‬لاستقطاب‭ ‬أهاليها‭ ‬الأصليين‭ ‬مجددًا‭.
‬كما‭ ‬عبروا‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمين‭ ‬لتوجيهه‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بتنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه،‭ ‬مبينين‭ ‬أن‭ ‬التحركات‭ ‬بدأت‭ ‬بالفعل‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬التنموية‭ ‬المتقدمة،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬تفعيل‭ ‬الدور‭ ‬التنسيقي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬وزارات‭ ‬الدولة‭ ‬وهيئاتها‭.‬

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