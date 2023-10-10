بلدي المحرق يشيد بتوجيهات الملك بتطوير أحياء المدينة

بلدي المحرق يشيد بتوجيهات الملك بتطوير أحياء المدينة
التاريخ
10/10/2023 7:11:10 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تقدم رئيس وأعضاء مجلس المحرق البلدي بخالص آيات الشكر والامتنان والتقدير بالأصالة عن نفسهم ونيابة عن أهالي المحرق إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وذلك لتوجيهات جلالته السامية باعتماد قصر عيسى الكبير كأحد مقرات الحكم في المملكة، وتطوير الأحياء القديمة في المحرق لاستقطاب أهاليها الأصليين مجددًا.
كما عبروا عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الوزراء ولي العهد الأمين لتوجيهه الجهات المعنية بتنفيذ هذه القرارات على أكمل وجه، مبينين أن التحركات بدأت بالفعل بين الجهات المعنية لتحقيق هذه الرؤية التنموية المتقدمة، من ضمنها تفعيل الدور التنسيقي من قبل المجلس البلدي مع مختلف وزارات الدولة وهيئاتها.
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