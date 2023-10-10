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محافظ الشمالية: الاحتيال الإلكتروني ظاهرة خطرة تهدد الأمن والاقتصاد والمجتمع

10/10/2023 7:11:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬رعاية‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالحسين‭ ‬العصفور‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬استضافت‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الاحتيال‭ ‬الالكتروني‭... ‬الأساليب‭ ‬والوقاية‮»‬‭ ‬وشارك‭ ‬فيها‭ ‬ممثلون‭ ‬عن‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والالكتروني‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وشركة‭ ‬بنفت،‭ ‬وجمعية‭ ‬المحامين‭ ‬البحرينية،‭ ‬وباحثون‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬الجلسة‭ ‬ثمن‭ ‬المحافظ‭ ‬توجيهات‭ ‬ودعم‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬لحفظ‭ ‬الأمن‭ ‬ومكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬بكافة‭ ‬صورها‭ ‬وأشكالها،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬الاحتيال‭ ‬الالكتروني‭ ‬أصبح‭ ‬ظاهرة‭ ‬تشكل‭ ‬خطورة‭ ‬بالغة‭ ‬على‭ ‬المجتمعات‭ ‬والدول‭ ‬وامتدت‭ ‬تداعياتها‭ ‬الأمنية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭ ‬أجمع‭.‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مكافحة‭ ‬الاحتيال‭ ‬الالكتروني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬تعزيز‭ ‬الوقاية‭ ‬وفهم‭ ‬أعمق‭ ‬بهدف‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الاحتيال،‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬الوجود‭ ‬المتزايد‭ ‬لقنوات‭ ‬البيع‭ ‬والشراء‭ ‬بالتجزئة‭ ‬التي‭ ‬يذهب‭ ‬ضحيتها‭ ‬أناس‭ ‬عديدون‭ ‬والذي‭ ‬تقدر‭ ‬خسائرهم‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدفع‭ ‬الالكتروني‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬المختلفة‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الأربعة‭ ‬الماضية‭.‬

وثمن‭ ‬تعاون‭ ‬الدكتور‭ ‬غرم‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الغامدي‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الاستقبال‭ ‬وكرم‭ ‬الاستضافة‭ ‬والتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬والشكر‭ ‬موصول‭ ‬لكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬وتسخير‭ ‬كل‭ ‬الإمكانيات‭ ‬لنجاح‭ ‬هذه‭ ‬الجلسة،‭ ‬معبراً‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالشركاء‭ ‬الداعمين‭ ‬لبرنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭ ‬والذي‭ ‬تسعى‭ ‬المحافظة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اعتماد‭ ‬الشمالية‭ ‬محافظة‭ ‬صحية،‭ ‬والداعمين‭ ‬لهذه‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة،‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والالكتروني،‭ ‬وشركة‭ ‬بنفت،‭ ‬وجمعية‭ ‬المحامين‭ ‬البحرينية،‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والناشطين،‭ ‬شاكراً‭ ‬الحضور‭ ‬الكرام‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬الدعوة‭ ‬والمشاركة‭ ‬بالمداخلات‭ ‬والمناقشة‭ ‬مع‭ ‬المتحدثين‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭.‬

وخلال‭ ‬الجلسة‭ ‬بينت‭ ‬المحامية‭ ‬زهراء‭ ‬علي‭ ‬فردان‭ ‬الجوانب‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالجرائم‭ ‬الالكترونية‭ ‬والاحتيال‭ ‬الالكتروني‭ ‬ومفهوم‭ ‬الامن‭ ‬الالكتروني‭ ‬ووسائل‭ ‬وسمات‭ ‬وأركان‭ ‬الجرائم‭ ‬الالكترونية‭ ‬والعقوبات‭ ‬والتشريعات،‭ ‬وتناول‭ ‬الرائد‭ ‬محمد‭ ‬العبدالله‭ ‬رئيس‭ ‬شعبة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والالكتروني‭ ‬الأساليب‭ ‬التي‭ ‬يتبعها‭ ‬المحتالون‭ ‬في‭ ‬غرف‭ ‬العمليات‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬لاستدراج‭ ‬الضحايا‭ ‬والاستيلاء‭ ‬على‭ ‬الأموال‭ ‬والمعلومات‭ ‬باستخدام‭ ‬الوسائط‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬فيما‭ ‬أوضح‭ ‬بدران‭ ‬بوكمال‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬أمن‭ ‬المعلومات‭ ‬وإدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والتي‭ ‬تتعلق‭ ‬بالأمان‭ ‬والخصوصية‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬عمليات‭ ‬الاحتيال‭ ‬وسبل‭ ‬تطويرها‭ ‬وتحديثها‭ ‬باستمرار‭ ‬ودور‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬الوقاية،‭ ‬كما‭ ‬تحدث‭ ‬د‭. ‬مشعل‭ ‬ناصر‭ ‬الذوادي‭ ‬الباحث‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وخبير‭ ‬التنمية‭ ‬البشرية‭ ‬عن‭ ‬النواحي‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬تميز‭ ‬المحتالين‭ ‬لتجنب‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬مصيدتهم‭ ‬وكيفية‭ ‬حفظ‭ ‬الحقوق‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الوقوع‭ ‬ضحية‭ ‬للاحتيال‭ ‬الالكتروني‭. ‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬الجلسة‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الاسئلة‭ ‬والمداخلات‭ ‬للجمهور‭ ‬الذين‭ ‬قاموا‭ ‬بطرح‭ ‬واستعراض‭ ‬تجاربهم‭ ‬التي‭ ‬تعرضوا‭ ‬اليها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاحتيال‭ ‬الالكتروني‭. ‬

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