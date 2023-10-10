محافظ الشمالية: الاحتيال الإلكتروني ظاهرة خطرة تهدد الأمن والاقتصاد والمجتمع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية، استضافت الجامعة العربية المفتوحة الجلسة الحوارية التي نظمتها المحافظة الشمالية بعنوان «الاحتيال الالكتروني... الأساليب والوقاية» وشارك فيها ممثلون عن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بوزارة الداخلية، وشركة بنفت، وجمعية المحامين البحرينية، وباحثون في الاقتصاد.
وفي مستهل الجلسة ثمن المحافظ توجيهات ودعم الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، لحفظ الأمن ومكافحة الجريمة بكافة صورها وأشكالها، مبيناً أن الاحتيال الالكتروني أصبح ظاهرة تشكل خطورة بالغة على المجتمعات والدول وامتدت تداعياتها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية إلى العالم أجمع.
واعتبر أن تسليط الضوء على مكافحة الاحتيال الالكتروني في هذه الجلسة الحوارية يأتي من منطلق تعزيز الوقاية وفهم أعمق بهدف الحد من الاحتيال، سيما مع الوجود المتزايد لقنوات البيع والشراء بالتجزئة التي يذهب ضحيتها أناس عديدون والذي تقدر خسائرهم بأكثر من 200 مليار دولار من خلال الدفع الالكتروني عبر القنوات المختلفة خلال الأعوام الأربعة الماضية.
وثمن تعاون الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي رئيس الجامعة العربية المفتوحة على حسن الاستقبال وكرم الاستضافة والتعاون المثمر مع المحافظة الشمالية والشكر موصول لكافة منتسبي الجامعة على توفير وتسخير كل الإمكانيات لنجاح هذه الجلسة، معبراً عن الفخر والاعتزاز بالشركاء الداعمين لبرنامج المدن الصحية والذي تسعى المحافظة من أجل اعتماد الشمالية محافظة صحية، والداعمين لهذه الجلسة الحوارية والمتمثلة في كل من الجامعة العربية المفتوحة، والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، وشركة بنفت، وجمعية المحامين البحرينية، والمجتمع المدني والناشطين، شاكراً الحضور الكرام على تلبية الدعوة والمشاركة بالمداخلات والمناقشة مع المتحدثين في الجلسة.
وخلال الجلسة بينت المحامية زهراء علي فردان الجوانب المتعلقة بالجرائم الالكترونية والاحتيال الالكتروني ومفهوم الامن الالكتروني ووسائل وسمات وأركان الجرائم الالكترونية والعقوبات والتشريعات، وتناول الرائد محمد العبدالله رئيس شعبة الجرائم المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني الأساليب التي يتبعها المحتالون في غرف العمليات الخاصة بهم لاستدراج الضحايا والاستيلاء على الأموال والمعلومات باستخدام الوسائط الإلكترونية، فيما أوضح بدران بوكمال مدير إدارة أمن المعلومات وإدارة المخاطر في شركة بنفت الإجراءات التي تتبعها المؤسسات المالية المعتمدة في المملكة والتي تتعلق بالأمان والخصوصية ودورها في تقليل عمليات الاحتيال وسبل تطويرها وتحديثها باستمرار ودور المستخدم في الوقاية، كما تحدث د. مشعل ناصر الذوادي الباحث الاقتصادي وخبير التنمية البشرية عن النواحي الفنية التي تميز المحتالين لتجنب الوقوع في مصيدتهم وكيفية حفظ الحقوق في حال الوقوع ضحية للاحتيال الالكتروني. وفي ختام الجلسة تم فتح باب الاسئلة والمداخلات للجمهور الذين قاموا بطرح واستعراض تجاربهم التي تعرضوا اليها في مجال الاحتيال الالكتروني.
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