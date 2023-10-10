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بلدي الشمالية يوافق على مقترح استملاك جزء من عقارين مطلين على ساحل دمستان

10/10/2023 7:11:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬محمد‭ ‬القصاص


وافقت‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬قرار‭ ‬باستملاك‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬العقارين‭ ‬المطلين‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬بمجمع‭ ‬1017‭ ‬لصالح‭ ‬ساحل‭ ‬دمستان‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاعتيادي‭ ‬الثالث‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬الذي‭ ‬افتتح‭ ‬بكلمة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الدكتور‭ ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬الوداعي‭ ‬حيث‭ ‬تطرق‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬التطلع‭ ‬نحو‭ ‬التحول‭ ‬النوعي‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬تحديد‭ ‬مسارات‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬والنيابي‭ ‬كل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬عمله،‭ ‬وعدم‭ ‬تداخل‭ ‬المسؤوليات‭ ‬والخلط‭ ‬في‭ ‬المهام‭ ‬والواجبات‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬حصر‭ ‬وظيفة‭ ‬ومهام‭ ‬النيابي‭ ‬في‭ ‬التشريع‭ ‬والرقابة‭ ‬وجعل‭ ‬وظيفة‭ ‬واختصاص‭ ‬الأعضاء‭ ‬البلديين‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬المشاريع‭ ‬الخدمية‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬الشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬بين‭ ‬البرلمانيين‭ ‬والبلديين‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الداعمة‭ ‬للمشاريع‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬المصالح‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والوطنية‭.‬

واستعرض‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬أهداف‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬دمستان‭ ‬منها‭: ‬زيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬لتكون‭ ‬متنفسا‭ ‬للأهالي‭ ‬وزيادة‭ ‬استيعاب‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬الذين‭ ‬يفدون‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬زيادة‭ ‬الروابط‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالمنطقة‭.‬

وبُرر‭ ‬المقترح‭ ‬بأنه‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬وضع‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزير‭ ‬البلديات‭ ‬السابق‭ ‬وأن‭ ‬العقارات‭ ‬أملاك‭ ‬خاصة‭ ‬وتصنيفها‭ ‬مناطق‭ ‬زراعية‭ ‬استثمارية‭ (‬ AGI ‭) ‬على‭ ‬واجهة‭ ‬بحرية‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬لجنة‭ ‬للساحل‭ ‬حاليا‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬به‭ ‬وأن‭ ‬الأهالي‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬ساحل‭ ‬عام‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬12‭.‬

كما‭ ‬بحث‭ ‬المجلس‭ ‬مقترح‭ ‬إنشاء‭ ‬المواقف‭ ‬العامة‭ ‬للسيارات‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬12‭ ‬بمجمع‭ ‬1034‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مسجد‭ ‬الشيخ‭ ‬مرشد‭ ‬بمنطقة‭ ‬المالكية‭ ‬وتجميل‭ ‬دوار‭ ‬منطقتي‭ ‬المالكية‭ ‬وكرزكان‭ ‬بتركيب‭ ‬مجسم‭ ‬البانوش‭ ‬بغية‭ ‬تعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬والانتماء‭ ‬وإبراز‭ ‬الطابع‭ ‬الثقافي‭ ‬للواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬

وفي‭ ‬الدائرة‭ ‬12‭ ‬أيضا‭ ‬تم‭ ‬إدراج‭ ‬مقترح‭ ‬إنشاء‭ ‬مسجد‭ ‬تابع‭ ‬للأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬1017‭ ‬حيث‭ ‬أوصت‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬برفعه‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭. ‬

وعرض‭ ‬المجلس‭ ‬رد‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬حول‭ ‬تسمية‭ ‬شارع‭ (‬53‭) ‬باسم‭ ‬الصحابي‭ ‬أنس‭ ‬ابن‭ ‬مالك‭ ‬ان‭ ‬الموضوع‭ ‬تم‭ ‬إدراجه‭ ‬ضمن‭ (‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لدراسة‭ ‬تسمية‭ ‬المدن‭ ‬والأحياء‭ ‬والقرى‭ ‬والطرق‭ ‬والميادين‭ ‬والتقاطعات‭). ‬

وحول‭ ‬كثرة‭ ‬الشكاوى‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬التواصل‭ ‬الوطنية‭ ‬ولدى‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬بشأن‭ ‬استرجاع‭ ‬رسوم‭ ‬البلدية‭ (‬10‭ ‬دنانير‭) ‬المتعلقة‭ ‬بطلب‭ ‬ضم‭ ‬الزاوية‭ ‬لأصحاب‭ ‬العقارات‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬رفض‭ ‬الطلب‭ ‬أفاد‭ ‬المجلس‭ ‬بأنه‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬بالإجماع‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬التوصية‭ ‬برفع‭ ‬القرار‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬لاسترجاع‭ ‬مبلغ‭ ‬الرسوم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬رفض‭ ‬الطلب‭.‬

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