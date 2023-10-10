بلدي الشمالية يوافق على مقترح استملاك جزء من عقارين مطلين على ساحل دمستان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: محمد القصاص
وافقت اللجنة الفنية بالإجماع على رفع قرار باستملاك جزء من العقارين المطلين على الواجهة البحرية بمجمع 1017 لصالح ساحل دمستان.
جاء ذلك في الاجتماع الاعتيادي الثالث بمجلس بلدي الشمالية الذي افتتح بكلمة رئيس المجلس الدكتور سيد شبر الوداعي حيث تطرق فيها إلى التطلع نحو التحول النوعي تزامنا مع بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب وذلك وفق تحديد مسارات العمل البلدي والنيابي كل في مجال عمله، وعدم تداخل المسؤوليات والخلط في المهام والواجبات والعمل على حصر وظيفة ومهام النيابي في التشريع والرقابة وجعل وظيفة واختصاص الأعضاء البلديين في متابعة المشاريع الخدمية مع الحرص على بناء الشراكة الفاعلة بين البرلمانيين والبلديين في تحقيق الأهداف الداعمة للمشاريع التي تعود بالنفع على المصالح الاجتماعية والوطنية.
واستعرض اجتماع المجلس أهداف التوسع في ساحل دمستان منها: زيادة الرقعة الخضراء لتكون متنفسا للأهالي وزيادة استيعاب المواطنين والمقيمين الذين يفدون على الساحل فضلا عن زيادة الروابط الاجتماعية بالمنطقة.
وبُرر المقترح بأنه سبق أن وضع حجر الأساس من قبل وزير البلديات السابق وأن العقارات أملاك خاصة وتصنيفها مناطق زراعية استثمارية ( AGI ) على واجهة بحرية إضافة الى ان هناك لجنة للساحل حاليا تقوم على الاهتمام به وأن الأهالي بحاجة إلى إنشاء ساحل عام لهم في الدائرة 12.
كما بحث المجلس مقترح إنشاء المواقف العامة للسيارات في الدائرة 12 بمجمع 1034 بالقرب من مسجد الشيخ مرشد بمنطقة المالكية وتجميل دوار منطقتي المالكية وكرزكان بتركيب مجسم البانوش بغية تعزيز الهوية والانتماء وإبراز الطابع الثقافي للواجهة البحرية في البحرين.
وفي الدائرة 12 أيضا تم إدراج مقترح إنشاء مسجد تابع للأوقاف الجعفرية في مجمع 1017 حيث أوصت اللجنة الفنية برفعه إلى وزير شؤون البلديات والزراعة.
وعرض المجلس رد وزير شؤون البلديات والزراعة حول تسمية شارع (53) باسم الصحابي أنس ابن مالك ان الموضوع تم إدراجه ضمن (اللجنة الوزارية لدراسة تسمية المدن والأحياء والقرى والطرق والميادين والتقاطعات).
وحول كثرة الشكاوى في منصة التواصل الوطنية ولدى أعضاء المجلس البلدي بشأن استرجاع رسوم البلدية (10 دنانير) المتعلقة بطلب ضم الزاوية لأصحاب العقارات في حال رفض الطلب أفاد المجلس بأنه تمت الموافقة بالإجماع بناء على التوصية برفع القرار إلى وزير شؤون البلديات والزراعة لاسترجاع مبلغ الرسوم في حالة رفض الطلب.
MENAFN10102023000055011008ID1107222009
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.