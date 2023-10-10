لبحث القضايا الإقليمية والدولية الراهنة..وزير الخارجية يشارك في اجتماع المجلس الوزاري الخليجي - الأوروبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬مداخلة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬يتيح‭ ‬للجانبين‭ ‬فرصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وتوحيد‭ ‬جهود‭ ‬الطرفين‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تجاوز‭ ‬مختلف‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المنطقة،‭ ‬والقارة‭ ‬الأوروبية،‭ ‬والعالم‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إن‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬ودول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬يتقاسمان‭ ‬هدفا‭ ‬مشتركا،‭ ‬وهو‭ ‬تحقيق‭ ‬سلام‭ ‬دائم‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬يؤدي‭ ‬الاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬إلى‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬يمر‭ ‬بمنعطف‭ ‬حاسم‭ ‬يحتم‭ ‬على‭ ‬الطرفين‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬شاملة‭ ‬وجماعية‭ ‬لمعالجة‭ ‬مختلف‭ ‬الأزمات‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهنا‭ ‬اليوم‭.‬

وبحث‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬الحيوية،‭ ‬والأمن‭ ‬الاقليمي،‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الراهنة‭.‬

وقد‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع‭ ‬بيان‭ ‬أكد‭ ‬فيه‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬المشترك‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ترحيب‭ ‬الجانبين‭ ‬بالتقدم‭ ‬الملموس‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬معبرين‭ ‬عن‭ ‬الأهمية‭ ‬الخاصة‭ ‬لهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التهديدات‭ ‬الرئيسية‭ ‬المتنامية‭ ‬للسلم‭ ‬والأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الاقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬وتحديات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭.‬‮

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وأعرب‭ ‬المجلس‭ ‬المشترك‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬العميق‭ ‬إزاء‭ ‬التطورات‭ ‬الخطيرة‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬وغزة،‭ ‬وأدان‭ ‬جميع‭ ‬الهجمات‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭. ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين،‭ ‬مذكّراً‭ ‬الأطراف‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬المبادئ‭ ‬العالمية‭ ‬للقانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭. ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬والسماح‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬الغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والأدوية‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬للأزمة‭ ‬لتجنب‭ ‬تكرار‭ ‬هذه‭ ‬الحلقة‭ ‬المفرغة‭ ‬من‭ ‬العنف‭.‬‮

‬‭ ‬وأكد‭ ‬وزراء‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ومجلس‭ ‬التعاون‭ ‬استنكارهم‭ ‬للعنف‭ ‬وحثوا‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬على‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬والتهدئة،‭ ‬واتفقوا‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬المشاورات‭ ‬واستمرارية‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭.‬

ورحب‭ ‬المجلس‭ ‬المشترك‭ ‬بجهود‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لإحياء‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬والأردن‭. ‬‮

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وضم‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬جمعة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الكعبي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬السيد‭ ‬عبدلله‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬جبر‭ ‬الدوسري‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬بلجيكا‭ ‬ومندوبها‭ ‬لدى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬والسفير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬محمد‭ ‬العيد‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭.‬