لبحث القضايا الإقليمية والدولية الراهنة..وزير الخارجية يشارك في اجتماع المجلس الوزاري الخليجي - الأوروبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في اجتماع الدورة الــ27
للمجلس الوزاري الخليجي - الأوروبي المشترك،
الذي عقد أمس في مسقط برئاسة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، وجوزيف بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وبحضور وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي، جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد وزير الخارجية في مداخلة له على أن هذا الاجتماع يتيح للجانبين فرصة لتعزيز العلاقات الوثيقة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وتوحيد جهود الطرفين الرامية إلى تجاوز مختلف التحديات التي تواجه المنطقة، والقارة الأوروبية، والعالم.
وقال وزير الخارجية إن دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي يتقاسمان هدفا مشتركا، وهو تحقيق سلام دائم في العالم، حيث يؤدي الاستقرار والأمن إلى التنمية والازدهار. وأضاف أن العالم يمر بمنعطف حاسم يحتم على الطرفين اتخاذ إجراءات شاملة وجماعية لمعالجة مختلف الأزمات والتحديات التي تواجهنا اليوم.
وبحث المجلس الوزاري الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها التعاون المشترك في عدد من المجالات الحيوية، والأمن الاقليمي، وتغير المناخ، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.
وقد صدر في ختام الاجتماع بيان أكد فيه المجلس الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ترحيب الجانبين بالتقدم الملموس الذي تحقق لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، معبرين عن الأهمية الخاصة لهذه الشراكة لمواجهة التهديدات الرئيسية المتنامية للسلم والأمن والاستقرار الاقليمي والدولي، وتحديات الاقتصاد العالمي.
وأعرب المجلس المشترك عن قلقه العميق إزاء التطورات الخطيرة في إسرائيل وغزة، وأدان جميع الهجمات ضد المدنيين. ودعا إلى حماية المدنيين، مذكّراً الأطراف بالتزاماتها بموجب المبادئ العالمية للقانون الإنساني الدولي. كما دعا إلى ضبط النفس وإطلاق سراح الرهائن والسماح بالحصول على الغذاء والماء والأدوية وفقا للقانون الإنساني الدولي، مشددا على الحاجة الملحة إلى حل سياسي للأزمة لتجنب تكرار هذه الحلقة المفرغة من العنف.
وأكد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون استنكارهم للعنف وحثوا جميع الأطراف على ضبط النفس والتهدئة، واتفقوا على مواصلة المشاورات واستمرارية التواصل بين الأطراف.
ورحب المجلس المشترك بجهود المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر والأردن.
وضم وفد مملكة البحرين في الاجتماع السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان، السيد عبدلله بن فيصل بن جبر الدوسري سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا ومندوبها لدى الاتحاد الأوروبي، والسفير عبدالعزيز محمد العيد رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون بوزارة الخارجية.
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