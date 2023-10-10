وزير التربية لـ((أخبار الخليج)): لا صحة لتوحيد مـوعـد انـصـراف الـكـادر الإداري والتعـلـيمي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كشف‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬عن‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬خطة‭ ‬آنية‭ ‬حول‭ ‬توحيد‭ ‬موعد‭ ‬انصراف‭ ‬الهيئة‭ ‬الإدارية‭ ‬والكادر‭ ‬التعليمي‭ ‬من‭ ‬المدرسين‭ ‬والمدرسات،‭ ‬بل‭ ‬تعمل‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬إرساء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭ ‬بعد‭ ‬إعادة‭ ‬جدولة‭ ‬مواعيد‭ ‬انصراف‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية‭ ‬الثلاث‭.‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬صحة‭ ‬لما‭ ‬يُشاع‭ ‬حول‭ ‬توحيد‭ ‬موعد‭ ‬انصراف‭ ‬الهيئة‭ ‬الإدارية‭ ‬والتعليمية‭ ‬وإنما‭ ‬تركز‭ ‬الوزارة‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬كافّة‭ ‬مدارس‭ ‬البحرين‭ ‬بمختلف‭ ‬مراحلها‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬الانصراف‭ ‬الذي‭ ‬أعلنته‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬وجود‭ ‬تفاوت‭ ‬في‭ ‬مواعيد‭ ‬انتهاء‭ ‬الدوام‭ ‬الرسمي‭ ‬للمراحل‭ ‬الثلاث‭ ‬المعروفة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬لمديري‭ ‬المدراس‭ ‬المسؤولية‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬وإرساء‭ ‬عملية‭ ‬الانصراف‭. ‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬شهد‭ ‬تفعيل‭ ‬الجدولة‭ ‬الزمنية‭ ‬الجديدة‭ ‬لدوام‭ ‬الطلبة،‭ ‬إذ‭ ‬بات‭ ‬موعد‭ ‬انصراف‭ ‬طلبة‭ ‬المرحلة‭ ‬الابتدائية‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬والنصف،‭ ‬والمرحلة‭ ‬الإعدادية‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الواحدة‭ ‬والربع،‭ ‬والمرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬إلا‭ ‬الربع‭.‬