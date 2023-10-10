وزير التربية لـ((أخبار الخليج)): لا صحة لتوحيد مـوعـد انـصـراف الـكـادر الإداري والتعـلـيمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: مروة أحمد
كشف وزير التربية والتعليم د. محمد بن مبارك جمعة في تصريح لـ«أخبار الخليج» عن أنه لا يوجد خطة آنية حول توحيد موعد انصراف الهيئة الإدارية والكادر التعليمي من المدرسين والمدرسات، بل تعمل الوزارة في الوقت الحالي على إرساء مزيد من الاستقرار بعد إعادة جدولة مواعيد انصراف المراحل الدراسية الثلاث.
وقال إنه لا صحة لما يُشاع حول توحيد موعد انصراف الهيئة الإدارية والتعليمية وإنما تركز الوزارة حاليا على استقرار كافّة مدارس البحرين بمختلف مراحلها على نظام الانصراف الذي أعلنته الوزارة في وقت سابق، كما أكد وجود تفاوت في مواعيد انتهاء الدوام الرسمي للمراحل الثلاث المعروفة إلا أن لمديري المدراس المسؤولية الإدارية في تنظيم وإرساء عملية الانصراف.
يذكر أن العام الدراسي الجديد شهد تفعيل الجدولة الزمنية الجديدة لدوام الطلبة، إذ بات موعد انصراف طلبة المرحلة الابتدائية في الساعة الثانية عشرة والنصف، والمرحلة الإعدادية في الساعة الواحدة والربع، والمرحلة الثانوية في الساعة الثانية إلا الربع.
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