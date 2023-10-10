الـمـلـك يـوجـه بتـقديم مساعدات عاجلة للشعب الـفـلسطيني الشقيق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم توجيهاته السامية بتقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين.
وقالت وكالة أنباء البحرين إن «حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم أصدر توجيهاته السامية بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون».
وأضافت أن هذا الدعم يأتي من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في إطار مواقف مملكة البحرين ونهجها تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف، ومد يد العون لهم والذي يعد من ثوابت مملكة البحرين.
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