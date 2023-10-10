الـمـلـك يـوجـه بتـقديم مساعدات عاجلة للشعب الـفـلسطيني الشقيق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ ‬إن‭ ‬‮«‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أصدر‭ ‬توجيهاته‭ ‬السامية‭ ‬بتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬عاجلة‭ ‬إلى‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الإنسانية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيون‮»‬‭.‬

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‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإغاثة‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬‮«‬الأونروا‮»‬‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مواقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ونهجها‭ ‬تجاه‭ ‬دعم‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الظروف،‭ ‬ومد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬لهم‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬ثوابت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬