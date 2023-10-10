الأثرياء يمتلكون 3.7 مساكن كمتوسط عالميالعقارات لا تزال الوجهة المفضلة لأثرياء العالم في 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬تقرير‭ ‬الثروة‭ ‬الذي‭ ‬أعدته‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬نايت‭ ‬فرانك‮»‬‭ ‬للاستشارات‭ ‬العقارية‭ ‬والذي‭ ‬استند‭ ‬إلى‭ ‬استطلاع‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬مصرفي‭ ‬خاص‭ ‬ومستشار‭ ‬ثروة‭ ‬ومكاتب‭ ‬عائلية‭ ‬يمثلون‭ ‬ثروة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬2‭.‬5‭ ‬تريليون‭ ‬دولار،‭ ‬أن‭ ‬أثرياء‭ ‬العالم‭ ‬يعمدون‭ ‬إلى‭ ‬تخزين‭ ‬أموالهم‭ ‬في‭ ‬أصول‭ ‬ثابتة‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬مجموعات‭ ‬فنية‭ ‬ضخمة‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬والرموز‭ ‬غير‭ ‬القابلة‭ ‬للاستبدال‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬توجهات‭ ‬الأثرياء‭. ‬حيث‭ ‬تشكل‭ ‬العقارات‭ ‬التجارية‭ ‬النسبة‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬محافظ‭ ‬أصحاب‭ ‬الثراء‭ ‬الفاحش‭.‬

وبين‭ ‬تقرير‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬نايت‭ ‬فرانك‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬للأغنياء‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬مباشرا‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭. ‬ويبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬المحفظة‭ ‬في‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العقارية‭ ‬التجارية‭ ‬المباشرة‭ ‬حوالي‭ ‬21 % ،‭ ‬فيما‭ ‬يتم‭ ‬استثمار‭ ‬غير‭ ‬المباشر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمويل‭ ‬الديون‭ ‬وصناديق‭ ‬الاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬بنسبة‭ ‬13 % ‭.‬

وبنفس‭ ‬الوقت،‭ ‬أكد‭ ‬43 % ‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الاستطلاع‭ ‬الذي‭ ‬أعدته‭ ‬الوكالة‭ ‬يؤكدون‭ ‬أن‭ ‬عملاءهم‭ ‬يستثمرون‭ ‬في‭ ‬أسهم‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬و57 % ‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬يركزن‭ ‬في‭ ‬استثماراتهم‭ ‬العقارية‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬مصادر‭ ‬للطاقة‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬العقارات‭.‬

وأظهر‭ ‬تقرير‭ ‬‮«‬نايت‭ ‬فرانك‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الأثرياء‭ ‬يمتلكون‭ ‬3‭.‬7‭ ‬مساكن‭ ‬كمتوسط‭ ‬عالمي،‭ ‬وأن‭ ‬17 % ‭ ‬من‭ ‬الأثرياء‭ ‬اشتروا‭ ‬مسكنا‭ ‬في‭ ‬2022،‭ ‬فيما‭ ‬يتجه‭ ‬15 % ‭ ‬من‭ ‬الأثرياء‭ ‬إلى‭ ‬شراء‭ ‬مسكن‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬2023‭.‬

ووفقا‭ ‬للتقرير،‭ ‬يأتي‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬الأسهم‭ ‬بالمرتبة‭ ‬الثانية،‭ ‬بواقع‭ ‬26 % ‭. ‬فيما‭ ‬تشكل‭ ‬17 % ‭ ‬من‭ ‬متوسط‭ ‬محفظة‭ ‬أغنى‭ ‬أثرياء‭ ‬العالم‭.‬

بشكل‭ ‬مواز،‭ ‬أظهر‭ ‬استطلاع‭ ‬آخر‭ ‬حول‭ ‬المستثمرين‭ ‬الأفراد‭ ‬أجرته‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬تايغر‭ ‬21‮»‬‭ ‬المتخصصة‭ ‬أن‭ ‬حوالي‭ ‬70 % ‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭ ‬الذين‭ ‬شملهم‭ ‬الاستطلاع‭ ‬يخططون‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬العقارات‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬وتأتي‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬متعددة‭ ‬العائلات‭ ‬والمرافق‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬تفضيلاتهم‭.‬