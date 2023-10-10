الأثرياء يمتلكون 3.7 مساكن كمتوسط عالميالعقارات لا تزال الوجهة المفضلة لأثرياء العالم في 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد تقرير حديث أن القطاع العقاري مازال يمثل الوجهة المفضلة لدى أغلب أثرياء العالم، حيث يعمدون إلى استثمار ثرواتهم الكبيرة في عدد من القطاعات، يأتي القطاع العقاري والأسهم في مقدمتها.
وقال تقرير الثروة الذي أعدته وكالة «نايت فرانك» للاستشارات العقارية والذي استند إلى استطلاع لأكثر من 500 مصرفي خاص ومستشار ثروة ومكاتب عائلية يمثلون ثروة تزيد على 2.5 تريليون دولار، أن أثرياء العالم يعمدون إلى تخزين أموالهم في أصول ثابتة على شكل مجموعات فنية ضخمة أو عبر العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال. إلا أن الاستثمار العقاري يأتي في المرتبة الأولى في توجهات الأثرياء. حيث تشكل العقارات التجارية النسبة الأكبر من محافظ أصحاب الثراء الفاحش.
وبين تقرير وكالة «نايت فرانك» أن الاستثمار العقاري للأغنياء قد يكون مباشرا أو غير مباشر. ويبلغ متوسط المحفظة في الاستثمارات العقارية التجارية المباشرة حوالي 21 % ، فيما يتم استثمار غير المباشر من خلال تمويل الديون وصناديق الاستثمار العقاري بنسبة 13 % .
وبنفس الوقت، أكد 43 % من المشاركين في الاستطلاع الذي أعدته الوكالة يؤكدون أن عملاءهم يستثمرون في أسهم القطاع العقاري، و57 % من العملاء يركزن في استثماراتهم العقارية على وجود مصادر للطاقة الخضراء في تلك العقارات.
وأظهر تقرير «نايت فرانك» أن الأثرياء يمتلكون 3.7 مساكن كمتوسط عالمي، وأن 17 % من الأثرياء اشتروا مسكنا في 2022، فيما يتجه 15 % من الأثرياء إلى شراء مسكن آخر في 2023.
ووفقا للتقرير، يأتي الاستثمارات في الأسهم بالمرتبة الثانية، بواقع 26 % . فيما تشكل 17 % من متوسط محفظة أغنى أثرياء العالم.
بشكل مواز، أظهر استطلاع آخر حول المستثمرين الأفراد أجرته شبكة «تايغر 21» المتخصصة أن حوالي 70 % من الأعضاء الذين شملهم الاستطلاع يخططون للاستثمار في العقارات عام 2023. وتأتي الوحدات السكنية متعددة العائلات والمرافق الطبية في مقدمة تفضيلاتهم.
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