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77% من العقاريين يعتمدون عليها فـي التسويق((التواصل الاجتماعي)) تهيمن على سوق العقارات في العالم

10/10/2023 7:11:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لا‭ ‬يحتاج‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬باتت‭ ‬تلعبه‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بأدوات‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا،‭ ‬الى‭ ‬اسهاب‭ ‬واسترسال‭. ‬فقد‭ ‬فرضت‭ ‬هذه‭ ‬الوسائل‭ ‬نفسها‭ ‬بقوة‭ ‬لتنافس‭ ‬أعتى‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬والتواصل‭ ‬التي‭ ‬بقيت‭ ‬متصدرة‭ ‬لعقود‭. ‬وقد‭ ‬أسهمت‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬اعتباره‭ ‬قفزة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭.‬

الملفت‭ ‬هنا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الوسائل‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬أدوات‭ ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬فرضت‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التسويق‭ ‬واستقطاب‭ ‬الزبائن‭.‬

ويدعم‭ ‬دورها‭ ‬هذا‭ ‬ارتفاع‭ ‬أعداد‭ ‬مستخدمي‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وتنوع‭ ‬فئاتهم‭ ‬وتفضيلاتهم،‭ ‬وقدرة‭ ‬هذه‭ ‬الوسائل‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬كل‭ ‬الشرائح‭ ‬المستهدفة‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬وأقل‭ ‬تكاليف‭. ‬وبالتالي‭ ‬يعتبرها‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬والوكالات‭ ‬الاعلانية‭ ‬أشبه‭ ‬بالمنجم‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬ينضب‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬التسويق‭ ‬العقاري‭ ‬بمنأى‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الوسائل،‭ ‬بل‭ ‬ظهرت‭ ‬منصات‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬تسويق‭ ‬العقارات‭ ‬واستقطاب‭ ‬الزبائن‭ ‬المحتملين،‭ ‬وهي‭ ‬منصات‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬ملايين‭ ‬المتلقين‭ ‬متجاوزة‭ ‬بذلك‭ ‬حاجز‭ ‬الزمان‭ ‬والمكان‭. ‬وقد‭ ‬استطاعت‭ ‬هذه‭ ‬المنصات‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬مبهرة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬العائد‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التسويق‭ ‬العقاري،‭ ‬ومتابعة‭ ‬العملاء‭ ‬المحتملين‭ ‬والتفاعل‭ ‬معهم‭. ‬وبالتالي‭ ‬بات‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التسويق‭ ‬الرقمي‭ ‬أفضل‭ ‬وأسرع‭ ‬طريقة‭ ‬لتوليد‭ ‬العملاء‭ ‬المحتملين‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬المواعيد‭ ‬والتنقل‭ ‬والتكاليف‭ ‬غير‭ ‬الضرورية‭.‬

وأكدت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬للرابطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للوكلاء‭ ‬أو‭ ‬المسوقين‭ ‬العقاريين،‭ ‬ان‭ ‬77 % ‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬العقارات‭ ‬باتوا‭ ‬يعتمدون‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التّواصل‭ ‬للإعلان‭ ‬والتسويق‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭ ‬وتنفيذ‭ ‬خطط‭ ‬التسويق‭. ‬وأكدت‭ ‬47 % ‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬أن‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬جودة‭ ‬أعلى‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬العملاء‭ ‬المحتملين‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمصادر‭ ‬الأخرى‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تعدد‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬‮«‬الفيسبوك‮»‬‭ ‬هو‭ ‬أداة‭ ‬التسويق‭ ‬الالكتروني‭ ‬الأكثر‭ ‬انتشاراً‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المجتمعات‭ ‬لما‭ ‬يقدمه‭ ‬من‭ ‬مميزات‭ ‬تخدم‭ ‬شركات‭ ‬العقارات‭ ‬مثل‭ ‬التحديثات‭ ‬وحجز‭ ‬المواعيد‭ ‬والتواصل‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭ ‬عرض‭ ‬التقييمات‭ ‬وإمكانية‭ ‬استهداف‭ ‬زبائن‭ ‬معينين‭ ‬وفقا‭ ‬لمعايير‭ ‬يحددها‭ ‬المعلن‭.‬

ولكن‭ ‬في‭ ‬مجتمعات‭ ‬أخرى‭ ‬تصدرت‭ ‬وسائل‭ ‬تواصل‭ ‬اجتماعي‭ ‬أخرى‭ ‬المشهد‭ ‬الإعلاني‭ ‬للعقارات‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬الانستغرام‭ ‬الذي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬الصورة‭ ‬والفيديو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬النص‭ ‬المكتوب‭.‬

ويشير‭ ‬موقع‭ ‬شركة‭ ‬ forrester ‭ ‬المتخصصة‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬إعلانات‭ ‬الانستغرام‭ ‬تتصدر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تفاعل‭ ‬الجمهور‭.‬

وبالتالي‭ ‬باتت‭ ‬شركات‭ ‬العقارات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الكبيرة‭ ‬والفخمة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬التسويق‭ ‬لما‭ ‬توفره‭ ‬من‭ ‬مميزات‭ ‬كثيرة‭ ‬تشمل‭:‬

‭- ‬الكلفة‭ ‬المنخفضة‭.‬

‭- ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتلقين‭ ‬المستهدفين‭. ‬

‭- ‬السرعة‭ ‬والسهولة‭.‬

‭- ‬إمكانية‭ ‬الدمج‭ ‬بين‭ ‬المحتوى‭ ‬الكتابي‭ ‬والصور‭ ‬والفيديو‭.‬

‭- ‬إمكانية‭ ‬التحديث‭ ‬بأي‭ ‬وقت‭.‬

‭- ‬تحديث‭ ‬أخبار‭ ‬سوق‭ ‬العقارات‭ ‬أولا‭ ‬بأول‭.‬

‭- ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للمتلقين‭ ‬للمشاركة‭ ‬والتساؤل‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬إجابات‭ ‬فورية‭.‬

‭- ‬إمكانية‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الرسوم‭ ‬البيانية‭ ‬والانفوغراف‭ ‬والتصميمات‭ ‬الثلاثية‭ ‬الابعاد‭.‬

‭- ‬إمكانية‭ ‬قياس‭ ‬البيانات‭ ‬والأوقات‭ ‬التي‭ ‬زار‭ ‬فيها‭ ‬الأشخاص‭ ‬والأعداد‭ ‬والجنسيات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭.‬

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