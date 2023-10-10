77% من العقاريين يعتمدون عليها فـي التسويق((التواصل الاجتماعي)) تهيمن على سوق العقارات في العالم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) لا يحتاج الحديث عن الدور الذي باتت تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يعرف بأدوات السوشيال ميديا، الى اسهاب واسترسال. فقد فرضت هذه الوسائل نفسها بقوة لتنافس أعتى وسائل الاعلام والتواصل التي بقيت متصدرة لعقود. وقد أسهمت التطورات التكنولوجية في إحداث ما يمكن اعتباره قفزة نوعية في هذا الجانب.
الملفت هنا أن هذه الوسائل لم تعد أدوات للتواصل الاجتماعي فحسب، بل فرضت في شتى المجالات والقطاعات بما في ذلك التسويق واستقطاب الزبائن.
ويدعم دورها هذا ارتفاع أعداد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وتنوع فئاتهم وتفضيلاتهم، وقدرة هذه الوسائل على الوصول الى كل الشرائح المستهدفة بأسرع وقت وأقل تكاليف. وبالتالي يعتبرها أصحاب الأعمال والوكالات الاعلانية أشبه بالمنجم الذي لا ينضب.
ولم يكن التسويق العقاري بمنأى عن هذه الوسائل، بل ظهرت منصات على وسائل التواصل الاجتماعي متخصصة في تسويق العقارات واستقطاب الزبائن المحتملين، وهي منصات قادرة على الوصول الى ملايين المتلقين متجاوزة بذلك حاجز الزمان والمكان. وقد استطاعت هذه المنصات تحقيق نتائج مبهرة من حيث العائد على الاستثمار في التسويق العقاري، ومتابعة العملاء المحتملين والتفاعل معهم. وبالتالي بات هذا النوع من التسويق الرقمي أفضل وأسرع طريقة لتوليد العملاء المحتملين بعيدا عن المواعيد والتنقل والتكاليف غير الضرورية.
وأكدت دراسة حديثة للرابطة الوطنية للوكلاء أو المسوقين العقاريين، ان 77 % من أصحاب العقارات باتوا يعتمدون على وسائل التّواصل للإعلان والتسويق والتواصل مع العملاء وتنفيذ خطط التسويق. وأكدت 47 % من الشركات أن وسائل التواصل الاجتماعي قادرة على تحقيق جودة أعلى في جذب العملاء المحتملين مقارنة بالمصادر الأخرى.
وعلى الرغم من تعدد وسائل التواصل الاجتماعي، لا يزال «الفيسبوك» هو أداة التسويق الالكتروني الأكثر انتشاراً في كثير من المجتمعات لما يقدمه من مميزات تخدم شركات العقارات مثل التحديثات وحجز المواعيد والتواصل المباشر مع العملاء عرض التقييمات وإمكانية استهداف زبائن معينين وفقا لمعايير يحددها المعلن.
ولكن في مجتمعات أخرى تصدرت وسائل تواصل اجتماعي أخرى المشهد الإعلاني للعقارات في مقدمتها الانستغرام الذي يعتمد على الصورة والفيديو أكثر من النص المكتوب.
ويشير موقع شركة forrester المتخصصة إلى ان إعلانات الانستغرام تتصدر وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى من حيث تفاعل الجمهور.
وبالتالي باتت شركات العقارات بما فيها الكبيرة والفخمة تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير في التسويق لما توفره من مميزات كثيرة تشمل:
- الكلفة المنخفضة.
- الوصول إلى أكبر عدد من المتلقين المستهدفين.
- السرعة والسهولة.
- إمكانية الدمج بين المحتوى الكتابي والصور والفيديو.
- إمكانية التحديث بأي وقت.
- تحديث أخبار سوق العقارات أولا بأول.
- إتاحة الفرصة للمتلقين للمشاركة والتساؤل والحصول على إجابات فورية.
- إمكانية الاعتماد على الرسوم البيانية والانفوغراف والتصميمات الثلاثية الابعاد.
- إمكانية قياس البيانات والأوقات التي زار فيها الأشخاص والأعداد والجنسيات وغيرها من المعلومات.
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