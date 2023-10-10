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وزيرة الصحة تشارك في أعمال اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في القاهرة

10/10/2023 7:11:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة،‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬السبعين‭ ‬للجنة‭ ‬الإقليمية‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لشرق‭ ‬المتوسط،‭ ‬والتي‭ ‬تنعقد‭ ‬بمقر‭ ‬المنظمة‭ ‬الإقليمي‭ ‬في‭ ‬القاهرة،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬معاً‭ ‬لمستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬صحة‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تدعيم‭ ‬الجهود‭ ‬والمساعي‭ ‬الإقليمية‭ ‬لبحث‭ ‬ومناقشة‭ ‬أهم‭ ‬القضايا‭ ‬الصحية‭ ‬واستعراض‭ ‬أبرز‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الأهمية‭ ‬لدول‭ ‬الإقليم،‭ ‬حيث‭ ‬يناقش‭ ‬المشاركون‭ ‬موضوعات‭ ‬متعددة‭ ‬تتعلق‭ ‬بصياغة‭ ‬خطط‭ ‬وطنية‭ ‬صحية‭ ‬وتنفيذها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وضع‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الممارسات‭ ‬السريرية‭ ‬ومبادئ‭ ‬الصحة‭ ‬العامة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬التنفيذ‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬وكالات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالصحة‭ ‬وذلك‭ ‬دعماً‭ ‬للدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط‭.‬

وأشارت‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬المساعي‭ ‬الإقليمية‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬التغطية‭ ‬الصحية‭ ‬الشاملة‭ ‬وضمان‭ ‬الصحة‭ ‬للجميع‭ ‬وبالجميع‭. ‬وأوضحت‭ ‬الوزيرة‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬والجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تتواصل‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تنفيذ‭ ‬وتفعيل‭ ‬البرامج‭ ‬الصحية‭ ‬والوقائية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬مجالات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬السارية‭ ‬وغير‭ ‬السارية‭ ‬ومكافحتها‭ ‬والقضاء‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعلومات‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المنشودة‭.‬

وقد‭ ‬شارك‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬الاجتماعات‭ ‬التقنية‭ ‬التي‭ ‬بحثت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والقرارات‭ ‬والإجراءات‭ ‬الصحية‭.‬

وقد‭ ‬تضمنت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لأعمال‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬والستين‭ ‬للجنة‭ ‬الإقليمية‭ ‬كلمة‭ ‬للدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سالم‭ ‬المنظري‭ ‬مدير‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لإقليم‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط‭ ‬وكلمة‭ ‬للدكتور‭ ‬تيدروس‭ ‬أدحانوم‭ ‬غيبريسوس،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭.‬

كما‭ ‬عقدت‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬الصحة‭ ‬قول‭ ‬وعمل‮»‬‭ ‬ walk ‭ ‬ the ‭ ‬ talk ‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬الطفل‭ ‬الواقعة‭ ‬أمام‭ ‬مقر‭ ‬المكتب‭ ‬الإقليمي‭ ‬خلال‭ ‬انعقاد‭ ‬اللجنة‭ ‬الإقليمية‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬الاجتماع‭ ‬‮«‬معاً‭ ‬لمستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬صحة‮»‬‭.‬

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