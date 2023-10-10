وزيرة الصحة تشارك في أعمال اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في القاهرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شاركت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، في أعمال الدورة السبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والتي تنعقد بمقر المنظمة الإقليمي في القاهرة، تحت شعار «معاً لمستقبل أفضل صحة في إقليم شرق المتوسط».
وأكدت وزيرة الصحة أن مشاركة وفد مملكة البحرين في أعمال هذه الدورة تأتي في إطار الحرص على تدعيم الجهود والمساعي الإقليمية لبحث ومناقشة أهم القضايا الصحية واستعراض أبرز الموضوعات ذات الأهمية لدول الإقليم، حيث يناقش المشاركون موضوعات متعددة تتعلق بصياغة خطط وطنية صحية وتنفيذها من أجل وضع وتنفيذ الممارسات السريرية ومبادئ الصحة العامة، إلى جانب تسريع وتيرة التنفيذ المشترك بين وكالات الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة وذلك دعماً للدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط.
وأشارت وزيرة الصحة إلى دور المساعي الإقليمية المشتركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع وتيرة التغطية الصحية الشاملة وضمان الصحة للجميع وبالجميع. وأوضحت الوزيرة أن العمل والجهود المشتركة لا تزال تتواصل في سبيل تنفيذ وتفعيل البرامج الصحية والوقائية التي تستهدف مجالات الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض السارية وغير السارية ومكافحتها والقضاء عليها من خلال تعزيز التكامل وتبادل الخبرات والمعلومات بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة.
وقد شارك وفد مملكة البحرين ضمن الاجتماعات التقنية التي بحثت العديد من الموضوعات الاستراتيجية والقرارات والإجراءات الصحية.
وقد تضمنت الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة التاسعة والستين للجنة الإقليمية كلمة للدكتور أحمد بن سالم المنظري مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط وكلمة للدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
كما عقدت على هامش أعمال هذا الاجتماع فعالية «الصحة قول وعمل» walk the talk وذلك في حديقة الطفل الواقعة أمام مقر المكتب الإقليمي خلال انعقاد اللجنة الإقليمية تحت شعار الاجتماع «معاً لمستقبل أفضل صحة».
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