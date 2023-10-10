الأمم المتحدة: فرض حصار كامل على قطاع غزة ((يحظره)) القانون الإنساني الدولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) إسرائيل حذرت مصر من أنها ستقصف أي شاحنات مساعدات للقطاع
جنيف – الوكالات: أكّدت الأمم المتحدة أمس أن الحصار الكامل لقطاع غزّة الذي أعلنته إسرائيل يوم الإثنين «محظور» بموجب القانون الدولي الإنساني.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إنّ «فرض حصار يعرّض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء محظور بموجب القانون الدولي الإنساني».
وأضاف البيان أنّ أيّ قيود على حركة الأشخاص والبضائع في سبيل تنفيذ الحصار يجب أن تكون مبرّرة بالضرورة العسكرية، أو قد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.
من جهة أخرى، قال فولكر تورك إنه «يشعر بالصدمة والغضب العميقين إزاء الاتهامات بتنفيذ إعدامات بإجراءات موجزة للمدنيين، وفي بعض الحالات مجازر مروّعة يرتكبها أعضاء الجماعات المسلّحة الفلسطينية».
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الاثنين فرض «حصار كامل» على قطاع غزة، مع دخول التصعيد مع حركة حماس يومه الثالث. وقال غالانت: «لا كهرباء، لا طعام ولا ماء ولا غاز».
ويعيش حوالي 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، وهي منطقة ذات كثافة سكانية عالية وتعاني من الفقر، فيما تخضع للحصار الإسرائيلي منذ عام 2007.
وسقط في العدوان الإسرائيلي على غزة 830 شهيدا، وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أمس إنّ الحرب أدت أيضاً إلى نزوح أكثر من 187500 شخص داخل قطاع غزة منذ يوم السبت.
وطلبت منظمة الصحة العالمية أمس فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي بعد الهجمات التي شنتها حركة حماس.
وقال طارق ياساريفيتش الناطق باسم منظمة الصحة العالمية خلال إحاطة صحفية في جنيف: «إن فتح ممر إنساني أمر ضروري لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للسكان»، مشيرًا إلى أن المنظمة تجري محادثات مع مختلف الأطراف.
وأكدت المنظمة نفاد الإمدادات الطبية التي كانت مخزنة في غزة، كما تحدث عن وقوع «13 هجوما مؤكدا على مرافق صحية في غزة منذ بدء التصعيد» بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل يوم السبت الماضي. ويوم الاثنين اجتمع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس في القاهرة بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة اجتماع إقليمي للمنظمة، للبحث في إمكانية نقل سلع أساسية من أجل تقديم الرعاية الصحية وضمان سير عمل المستشفيات بشكل سليم. وأشارت مصادر إعلامية إسرائيلية إلى أن إسرائيل حذرت مصر من إرسال أي مساعدات إلى غزة، وهددت باستهداف أي مساعدات.
بالمقابل قالت «القناة 12» الإسرائيلية إن إسرائيل أبلغت مصر انها ستقصف أي شاحنات تحمل مساعدات لغزة، عبر معبر رفح. وقال مصدر مصري أمس إن معبر رفح تعرض للقصف للمرة الثالثة خلال 24 ساعة. وأضاف المصدر، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام مصرية، أن الضربة دمرت مدخل المعبر، وهو المكان نفسه الذي تعرض للقصف يوم الاثنين. وأردف أنه تم إغلاق المعبر نتيجة لذلك.
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