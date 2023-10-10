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الأمم المتحدة: فرض حصار كامل على قطاع غزة ((يحظره)) القانون الإنساني الدولي

10/10/2023 7:11:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) إسرائيل حذرت مصر من أنها ستقصف أي شاحنات مساعدات للقطاع

جنيف‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أكّدت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬الحصار‭ ‬الكامل‭ ‬لقطاع‭ ‬غزّة‭ ‬الذي‭ ‬أعلنته‭ ‬إسرائيل‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬‮«‬محظور‮»‬‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭. ‬

وقال‭ ‬مفوض‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬فولكر‭ ‬تورك‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬فرض‭ ‬حصار‭ ‬يعرّض‭ ‬حياة‭ ‬المدنيين‭ ‬للخطر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حرمانهم‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬الأساسية‭ ‬للبقاء‭ ‬محظور‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أنّ‭ ‬أيّ‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬الأشخاص‭ ‬والبضائع‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحصار‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مبرّرة‭ ‬بالضرورة‭ ‬العسكرية،‭ ‬أو‭ ‬قد‭ ‬ترقى‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬العقاب‭ ‬الجماعي‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬قال‭ ‬فولكر‭ ‬تورك‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يشعر‭ ‬بالصدمة‭ ‬والغضب‭ ‬العميقين‭ ‬إزاء‭ ‬الاتهامات‭ ‬بتنفيذ‭ ‬إعدامات‭ ‬بإجراءات‭ ‬موجزة‭ ‬للمدنيين،‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬مجازر‭ ‬مروّعة‭ ‬يرتكبها‭ ‬أعضاء‭ ‬الجماعات‭ ‬المسلّحة‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭. ‬

وأعلن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يوآف‭ ‬جالانت‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬فرض‭ ‬‮«‬حصار‭ ‬كامل‮»‬‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬التصعيد‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬يومه‭ ‬الثالث‭. ‬وقال‭ ‬غالانت‭: ‬‮«‬لا‭ ‬كهرباء،‭ ‬لا‭ ‬طعام‭ ‬ولا‭ ‬ماء‭ ‬ولا‭ ‬غاز‮»‬‭. ‬

ويعيش‭ ‬حوالي‭ ‬2‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬ذات‭ ‬كثافة‭ ‬سكانية‭ ‬عالية‭ ‬وتعاني‭ ‬من‭ ‬الفقر،‭ ‬فيما‭ ‬تخضع‭ ‬للحصار‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2007‭. ‬

وسقط‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬830‭ ‬شهيدا،‭ ‬وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ (‬أوتشا‭) ‬أمس‭ ‬إنّ‭ ‬الحرب‭ ‬أدت‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬نزوح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬187500‭ ‬شخص‭ ‬داخل‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭. ‬

وطلبت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬أمس‭ ‬فتح‭ ‬ممر‭ ‬إنساني‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬لقصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬بعد‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭.‬

وقال‭ ‬طارق‭ ‬ياساريفيتش‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬خلال‭ ‬إحاطة‭ ‬صحفية‭ ‬في‭ ‬جنيف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬فتح‭ ‬ممر‭ ‬إنساني‭ ‬أمر‭ ‬ضروري‭ ‬لتوفير‭ ‬الإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬الأساسية‭ ‬للسكان‮»‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنظمة‭ ‬تجري‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الأطراف‭.‬

وأكدت‭ ‬المنظمة‭ ‬نفاد‭ ‬الإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مخزنة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬كما‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬‮«‬13‭ ‬هجوما‭ ‬مؤكدا‭ ‬على‭ ‬مرافق‭ ‬صحية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‮»‬‭ ‬بين‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وإسرائيل‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭. ‬ويوم‭ ‬الاثنين‭ ‬اجتمع‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬جيبرييسوس‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬بالرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬بمناسبة‭ ‬اجتماع‭ ‬إقليمي‭ ‬للمنظمة،‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬إمكانية‭ ‬نقل‭ ‬سلع‭ ‬أساسية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وضمان‭ ‬سير‭ ‬عمل‭ ‬المستشفيات‭ ‬بشكل‭ ‬سليم‭. ‬وأشارت‭ ‬مصادر‭ ‬إعلامية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬حذرت‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬إرسال‭ ‬أي‭ ‬مساعدات‭ ‬إلى‭ ‬غزة،‭ ‬وهددت‭ ‬باستهداف‭ ‬أي‭ ‬مساعدات‭.‬

بالمقابل‭ ‬قالت‭ ‬‮«‬القناة‭ ‬12‮»‬‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬أبلغت‭ ‬مصر‭ ‬انها‭ ‬ستقصف‭ ‬أي‭ ‬شاحنات‭ ‬تحمل‭ ‬مساعدات‭ ‬لغزة،‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬مصري‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬تعرض‭ ‬للقصف‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭. ‬وأضاف‭ ‬المصدر،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬مصرية،‭ ‬أن‭ ‬الضربة‭ ‬دمرت‭ ‬مدخل‭ ‬المعبر،‭ ‬وهو‭ ‬المكان‭ ‬نفسه‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬للقصف‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭. ‬وأردف‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إغلاق‭ ‬المعبر‭ ‬نتيجة‭ ‬لذلك‭.‬

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