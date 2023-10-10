Wednesday, 11 October 2023 03:55 GMT

مـجـلـس الـتـعـاون الـخـلـيـجـي والاتـحـاد الأوروبـي يدعوان إلى ((دعم مالي مستدام)) لـلـفـلـسـطـيـنـيـين

10/10/2023 7:11:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مسقط‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬دعا‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬مالي‭ ‬مستدام‮»‬‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬بعد‭ ‬إثارة‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬وقف‭ ‬المساعدات‭ ‬إثر‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬حماس‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬صباح‭ ‬السبت‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬مشترك‭ ‬قرأه‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان،‭ ‬أن‭ ‬ممثلي‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬شددوا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬المستدام‭ ‬للأونروا‭ (‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭) ‬ومواصلة‭ ‬الدعم‭ ‬الإنساني‭ ‬والتنموي‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬المحتلة‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬بوريل‭ ‬أن‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬وقف‭ ‬ألمانيا‭ ‬مساعداتها‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬‮«‬خاطئة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬الذي‭ ‬أدانه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بشدّة‭. ‬

وأضاف‭ ‬أمام‭ ‬الصحفيين‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوزير‭ ‬الألماني‭ ‬قال‭ ‬بوضوح‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬الحال‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬وإن‭ ‬ألمانيا‭ ‬ستواصل‭ ‬تقديم‭ ‬دعمها‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬بالطبع‭ ‬سيُنظر‭ ‬إلى‭ ‬التطوّرات‭ ‬على‭ ‬المديين‭ ‬المتوسط‭ ‬والبعيد،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬تعليق‮»‬‭ ‬للمساعدات‭. ‬

وكانت‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أكدت‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬أنها‭ ‬تجري‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬تقييم‮»‬‭ ‬لمساعداتها‭ ‬التنموية‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬المفوض‭ ‬الأوروبي‭ ‬المكلف‭ ‬بالجوار‭ ‬وعمليات‭ ‬التوسيع‭ ‬أوليفر‭ ‬فارهيلي‭ ‬تعليق‭ ‬‮«‬كل‭ ‬المدفوعات‮»‬‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬التنموي،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬حفيظة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العماني‭ ‬بدر‭ ‬البوسعيدي‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬إن‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬‮«‬اتفقا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ... ‬وتقليص‭ ‬التصعيد‭ ... ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬المدنيين‭ ‬المحتجزين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬والأفضل‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬الدائم‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬هو‭ ‬الحل‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬مفهوم‭ ‬الدولتين‮»‬‭. ‬

MENAFN10102023000055011008ID1107221998

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث