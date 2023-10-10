مـجـلـس الـتـعـاون الـخـلـيـجـي والاتـحـاد الأوروبـي يدعوان إلى ((دعم مالي مستدام)) لـلـفـلـسـطـيـنـيـين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاء‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬مشترك‭ ‬قرأه‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان،‭ ‬أن‭ ‬ممثلي‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬شددوا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬المستدام‭ ‬للأونروا‭ (‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭) ‬ومواصلة‭ ‬الدعم‭ ‬الإنساني‭ ‬والتنموي‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬المحتلة‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬بوريل‭ ‬أن‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬وقف‭ ‬ألمانيا‭ ‬مساعداتها‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬‮«‬خاطئة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬الذي‭ ‬أدانه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بشدّة‭. ‬

وأضاف‭ ‬أمام‭ ‬الصحفيين‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوزير‭ ‬الألماني‭ ‬قال‭ ‬بوضوح‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬الحال‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬وإن‭ ‬ألمانيا‭ ‬ستواصل‭ ‬تقديم‭ ‬دعمها‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬بالطبع‭ ‬سيُنظر‭ ‬إلى‭ ‬التطوّرات‭ ‬على‭ ‬المديين‭ ‬المتوسط‭ ‬والبعيد،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬تعليق‮»‬‭ ‬للمساعدات‭. ‬

وكانت‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أكدت‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬أنها‭ ‬تجري‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬تقييم‮»‬‭ ‬لمساعداتها‭ ‬التنموية‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬المفوض‭ ‬الأوروبي‭ ‬المكلف‭ ‬بالجوار‭ ‬وعمليات‭ ‬التوسيع‭ ‬أوليفر‭ ‬فارهيلي‭ ‬تعليق‭ ‬‮«‬كل‭ ‬المدفوعات‮»‬‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬التنموي،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬حفيظة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العماني‭ ‬بدر‭ ‬البوسعيدي‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬إن‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬‮«‬اتفقا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ... ‬وتقليص‭ ‬التصعيد‭ ... ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬المدنيين‭ ‬المحتجزين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬والأفضل‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬الدائم‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬هو‭ ‬الحل‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬مفهوم‭ ‬الدولتين‮»‬‭. ‬