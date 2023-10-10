المئات يتظاهرون في نيويورك دعماً لغزة ورفضا للدعم الأمريكي لإسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأمام‭ ‬القنصلية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬العامّة‭ ‬في‭ ‬مانهاتن‭ ‬تجمّع‭ ‬متظاهرون‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار‭ ‬رافعين‭ ‬أعلاماً‭ ‬فلسطينية‭ ‬ولافتات‭ ‬تحمل‭ ‬شعارات‭ ‬مناهضة‭ ‬للدولة‭ ‬العبرية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬وقفت‭ ‬قبالتهم‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬الشارع‭ ‬مجموعة‭ ‬مؤيّدة‭ ‬لإسرائيل‭. ‬وفصلت‭ ‬بين‭ ‬المتظاهرين‭ ‬ومبنى‭ ‬القنصلية‭ ‬حواجز‭ ‬معدنية‭ ‬وقوة‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭. ‬وطالب‭ ‬المتظاهرون‭ ‬بواسطة‭ ‬مكبّر‭ ‬الصوت‭ ‬بـ«تحرير‭ ‬فلسطين‮»‬‭ ‬و«إنهاء‭ ‬استعمار‭ ‬واحتلال‭ ‬الأراضي‭ ‬العربية‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النظام‭ ‬‮«‬الصهيوني‭ ‬العنصري‮»‬‭. ‬

ونشرت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أكبر‭ ‬حاملة‭ ‬طائرات‭ ‬لديها‭ ‬مع‭ ‬خمس‭ ‬سفن‭ ‬حربية‭ ‬قرب‭ ‬إسرائيل‭ ‬دعماً‭ ‬للدولة‭ ‬العبرية،‭ ‬وعزّزت‭ ‬أسراب‭ ‬مقاتلاتها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬ويوم‭ ‬الإثنين،‭ ‬أعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وألمانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬محادثات‭ ‬نادرة‭ ‬جرت‭ ‬بين‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬الخمس‭ ‬أنّها‭ ‬‮«‬ستدعم‭ ‬جهود‭ ‬إسرائيل‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‮»‬،‭ ‬مؤكّدة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أنّها‭ ‬تدين‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬لبس‭ ‬فيه‮»‬‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬شنّته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭. ‬