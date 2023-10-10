المئات يتظاهرون في نيويورك دعماً لغزة ورفضا للدعم الأمريكي لإسرائيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نيويورك - (أ ف ب): على وقع هتاف «إسرائيل إلى الجحيم» و«نيويورك تقف إلى جانب غزّة» تجمّع مئات المتظاهرين في وسط مانهاتن الإثنين دعماً للقطاع الفلسطيني ورفضاً للدعم الذي تعهّدت الولايات المتّحدة تقديمه للدولة العبرية إثر الهجوم المباغت الذي شنّته ضدّها حركة حماس. ولليوم الثاني على التوالي منذ أن شنّت حماس هجومها غير المسبوق على إسرائيل صباح السبت، شهدت نيويورك التي يقطنها نحو مليوني يهودي ومئات آلاف المسلمين تظاهرة شارك فيها أمريكيون ومقيمون مؤيّدون للفلسطينيين في مواجهة آخرين يؤيّدون إسرائيل.
وأمام القنصلية الإسرائيلية العامّة في مانهاتن تجمّع متظاهرون من جميع الأعمار رافعين أعلاماً فلسطينية ولافتات تحمل شعارات مناهضة للدولة العبرية، في حين وقفت قبالتهم على الجهة الأخرى من الشارع مجموعة مؤيّدة لإسرائيل. وفصلت بين المتظاهرين ومبنى القنصلية حواجز معدنية وقوة من الشرطة. وطالب المتظاهرون بواسطة مكبّر الصوت بـ«تحرير فلسطين» و«إنهاء استعمار واحتلال الأراضي العربية» من قبل النظام «الصهيوني العنصري».
ونشرت الولايات المتحدة أكبر حاملة طائرات لديها مع خمس سفن حربية قرب إسرائيل دعماً للدولة العبرية، وعزّزت أسراب مقاتلاتها في المنطقة. ويوم الإثنين، أعلنت الولايات المتّحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا في بيان مشترك صدر في أعقاب محادثات نادرة جرت بين قادة الدول الخمس أنّها «ستدعم جهود إسرائيل للدفاع عن نفسها»، مؤكّدة في الوقت نفسه أنّها تدين «بشكل لا لبس فيه» الهجوم الذي شنّته حركة حماس على الدولة العبرية.
MENAFN10102023000055011008ID1107221997
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.