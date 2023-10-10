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المئات يتظاهرون في نيويورك دعماً لغزة ورفضا للدعم الأمريكي لإسرائيل

10/10/2023 7:11:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نيويورك‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬على‭ ‬وقع‭ ‬هتاف‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬الجحيم‮»‬‭ ‬و«نيويورك‭ ‬تقف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬غزّة‮»‬‭ ‬تجمّع‭ ‬مئات‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مانهاتن‭ ‬الإثنين‭ ‬دعماً‭ ‬للقطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ورفضاً‭ ‬للدعم‭ ‬الذي‭ ‬تعهّدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬تقديمه‭ ‬للدولة‭ ‬العبرية‭ ‬إثر‭ ‬الهجوم‭ ‬المباغت‭ ‬الذي‭ ‬شنّته‭ ‬ضدّها‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭. ‬ولليوم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬شنّت‭ ‬حماس‭ ‬هجومها‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬صباح‭ ‬السبت،‭ ‬شهدت‭ ‬نيويورك‭ ‬التي‭ ‬يقطنها‭ ‬نحو‭ ‬مليوني‭ ‬يهودي‭ ‬ومئات‭ ‬آلاف‭ ‬المسلمين‭ ‬تظاهرة‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬أمريكيون‭ ‬ومقيمون‭ ‬مؤيّدون‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬آخرين‭ ‬يؤيّدون‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وأمام‭ ‬القنصلية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬العامّة‭ ‬في‭ ‬مانهاتن‭ ‬تجمّع‭ ‬متظاهرون‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار‭ ‬رافعين‭ ‬أعلاماً‭ ‬فلسطينية‭ ‬ولافتات‭ ‬تحمل‭ ‬شعارات‭ ‬مناهضة‭ ‬للدولة‭ ‬العبرية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬وقفت‭ ‬قبالتهم‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬الشارع‭ ‬مجموعة‭ ‬مؤيّدة‭ ‬لإسرائيل‭. ‬وفصلت‭ ‬بين‭ ‬المتظاهرين‭ ‬ومبنى‭ ‬القنصلية‭ ‬حواجز‭ ‬معدنية‭ ‬وقوة‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭. ‬وطالب‭ ‬المتظاهرون‭ ‬بواسطة‭ ‬مكبّر‭ ‬الصوت‭ ‬بـ«تحرير‭ ‬فلسطين‮»‬‭ ‬و«إنهاء‭ ‬استعمار‭ ‬واحتلال‭ ‬الأراضي‭ ‬العربية‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النظام‭ ‬‮«‬الصهيوني‭ ‬العنصري‮»‬‭. ‬

ونشرت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أكبر‭ ‬حاملة‭ ‬طائرات‭ ‬لديها‭ ‬مع‭ ‬خمس‭ ‬سفن‭ ‬حربية‭ ‬قرب‭ ‬إسرائيل‭ ‬دعماً‭ ‬للدولة‭ ‬العبرية،‭ ‬وعزّزت‭ ‬أسراب‭ ‬مقاتلاتها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬ويوم‭ ‬الإثنين،‭ ‬أعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وألمانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬محادثات‭ ‬نادرة‭ ‬جرت‭ ‬بين‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬الخمس‭ ‬أنّها‭ ‬‮«‬ستدعم‭ ‬جهود‭ ‬إسرائيل‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‮»‬،‭ ‬مؤكّدة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أنّها‭ ‬تدين‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬لبس‭ ‬فيه‮»‬‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬شنّته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭. ‬

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