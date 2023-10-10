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السيسي: أمن مصر القومي مسؤوليتي الأولى ولا تهـــاون تـحــت أي ظرف

10/10/2023 7:11:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬إن‭ ‬مصر‭ ‬تتابع‭ ‬باهتمام‭ ‬بالغ‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬تصفية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬أطراف‭ ‬أخرى‭.‬

وأوضح‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬خلال‭ ‬حضور‭ ‬الاحتفال‭ ‬بتخريج‭ ‬دفعة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬طلاب‭ ‬كلية‭ ‬الشرطة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أمن‭ ‬مصر‭ ‬القومي‭ ‬مسؤوليتي‭ ‬الأولى‭ ‬ولا‭ ‬تهاون‭ ‬أو‭ ‬تفريط‭ ‬فيه‭ ‬تحت‭ ‬أي‭ ‬ظرف،‭ ‬وإن‭ ‬مصر‭ ‬لا‭ ‬تتخلى‭ ‬عن‭ ‬التزامها‭ ‬بالقضايا‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬واعيا‭ ‬بتعقيدات‭ ‬الموقف‭ ‬ومدركا‭ ‬لحجم‭ ‬التهديد‭.‬

وأوضح‭ ‬السيسي‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬تكثف‭ ‬اتصالاتها‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭ ‬لوقف‭ ‬جولة‭ ‬المواجهات‭ ‬العسكرية‭ ‬الحالية،‭ ‬حقنا‭ ‬لدماء‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والإسرائيلي،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬هو‭ ‬السبيل‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الحقيقي‭ ‬والمستدام‭ ‬للشعب‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

وأعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عن‭ ‬أمل‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬وتسوية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المفاوضات‭ ‬التي‭ ‬تفضي‭ ‬إلى‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬وإقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬‮«‬ولن‭ ‬تسمح‭ ‬بتصفية‭ ‬القضية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬أطراف‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬نتواصل‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬القوى‭ ‬الدولية‭ ‬الفاعلة‭ ‬وجميع‭ ‬الأطراف‭ ‬الإقليمية‭ ‬المؤثرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬للعنف‭ ‬وتحقيق‭ ‬تهدئة‭ ‬تحقن‭ ‬دماء‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬الجانبين‮»‬‭.‬

ونقلت‭ ‬قناة‭ ‬القاهرة‭ ‬الاخبارية‭ ‬المصرية‭ ‬المقربة‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬‮«‬رفيعة‮»‬‭ ‬قولها‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مصر‭ ‬تصدت‭ ‬وستتصدى‭ ‬لتوطين‭ ‬أهالي‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬سيناء‮»‬‭. ‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬مخططًا‭ ‬واضحًا‭ ‬لخدمة‭ ‬أهداف‭ ‬الاحتلال‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬تصفية‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬من‭ ‬سكانها‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حكومة‭ ‬الاحتلال‭ ‬تجبر‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬الاختيار‭ ‬بين‭ ‬الموت‭ ‬تحت‭ ‬القصف‭ ‬أو‭ ‬النزوح‭ ‬خارج‭ ‬أراضيهم‮»‬‭. ‬

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