ماذا قال المشاركون فـي منتدى ((الحكومة الإلكترونية))؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكدوا أهمية التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة العمل

بنية تحتية قوية للبحرين تتيح فرص التحول والتطوير في عالم البيانات والذكاء الاصطناعي

اختتام جلـسات منتدى البحرين الدولي للـحـكـومـة الإلـكـترونية

تغطية‭: ‬فاضل‭ ‬منسي‭ ‬ – ‭ ‬علي‭ ‬عبدالخالق

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة‭ - ‬محمد‭ ‬سرحان





أعرب‭ ‬مشاركون‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬2023‭ ‬ومعرض‭ ‬كومكس‭ ‬العالمي‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬عن‭ ‬تقديرهم‭ ‬الكبير‭ ‬لإنجازات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬واستخدامات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تمتلك‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والطاقات‭ ‬البشرية‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الانجازات‭.‬

وأكد‭ ‬مشاركون‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬كومكس‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬2023‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬المملكة‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الموظف‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬بالغة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قدرة‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وأوضحوا‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الموظف‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بهدف‭ ‬تحفيزهم‭ ‬عبر‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬وتحسين‭ ‬الجانب‭ ‬الإبداعي‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬بيئة‭ ‬تشاركية‭ ‬في‭ ‬المعلومات‭ ‬والأفكار،‭ ‬ما‭ ‬ينعكس‭ ‬نفعاً‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وخدمة‭ ‬العملاء‭ ‬وتطوير‭ ‬المنتجات‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬الرضا‭ ‬الوظيفي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬والإنتاجية،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬الأخرى،‭ ‬وفي‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬التصدي‭ ‬للتهديدات‭ ‬المحتملة‭ ‬المتوقعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬هذه‭ ‬التقنية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬ضرورة‭ ‬ترقية‭ ‬قدراتهم‭ ‬وفقًا‭ ‬لاحتياج‭ ‬العمل‭ ‬وللتكيّف‭ ‬مع‭ ‬التغيّرات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬المتلاحقة‭.‬‮

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وقال‭ ‬المشاركون‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الفعالية‭ ‬إن‭ ‬المنتدى‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬مهمة‭ ‬لالتقاء‭ ‬العاملين‭ ‬والخبراء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحقل‭ ‬المميز،‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب،‭ ‬إذ‭ ‬يوفر‭ ‬المعرض‭ ‬مشاركات‭ ‬متنوعة‭ ‬لشركات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الواعد،‭ ‬مؤكدين‭ ‬وجود‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬التي‭ ‬وظفت‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتغيير‭ ‬خارطة‭ ‬الأعمال‭ ‬وطورت‭ ‬من‭ ‬آلياته‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مختلفة‭ ‬مثل‭ ‬التعليم‭ ‬والصحة‭ ‬والصيدلة‭ ‬وعالم‭ ‬الأعمال‭ ‬وغيرها‭. ‬وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬أهم‭ ‬ما‭ ‬استوقفهم‭ ‬في‭ ‬أطروحات‭ ‬الجلسات‭ ‬الحوارية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المؤتمر‭ ‬هو‭ ‬تحول‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬وتغيير‭ ‬آليته‭ ‬وطريقة‭ ‬عمله،‭ ‬مؤكدين‭ ‬ضرورة‭ ‬وضع‭ ‬ضوابط‭ ‬لاستخدامات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وقالوا‭: ‬‮«‬الأهم‭ ‬هو‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬القدرات‭ ‬وسط‭ ‬الاستخدامات‭ ‬الكثيرة‭ ‬والمتعددة‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬‭.‬

وأكدوا‭ ‬أهمية‭ ‬ربط‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بجميع‭ ‬التخصصات‭ ‬ومجالات‭ ‬العمل‭ ‬والحياة،‭ ‬وهو‭ ‬ربط‭ ‬مهم‭ ‬جدا‭ ‬يحتم‭ ‬على‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬تطوير‭ ‬المناهج‭ ‬وتغيير‭ ‬طريقة‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الطلاب‭ ‬والبيئة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬وعبر‭ ‬عن‭ ‬تفاؤله‭ ‬بتغييرات‭ ‬مستقبلية‭ ‬جوهرية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وأشادوا

بالمعرض‭ ‬وما‭ ‬يحتويه‭ ‬من‭ ‬توظيف‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬منتدى‭ ‬يناقش‭ ‬أبعاد‭ ‬ومجالات‭ ‬توظيف‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب،‭ ‬حيث‭ ‬يتجه‭ ‬العالم‭ ‬لهذا‭ ‬التحول‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬جدا‭.‬

وأوضحوا‭ ‬أن‭ ‬الورش‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المنتدى‭ ‬تميزت‭ ‬بحضور‭ ‬العناصر‭ ‬الشابة‭ ‬المهتمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وقالوا‭ ‬إنه‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬التاريخ‭ ‬كانت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬سباقة‭ ‬في‭ ‬الإنجاز‭ ‬والتطوير‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الحكومي‭ ‬أو‭ ‬الخاص،‭ ‬فمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خطت‭ ‬خطوات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭.‬

وأكدوا‭ ‬أهمية‭ ‬إقامة‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬المتقدم‭ ‬في‭ ‬طرحه،‭ ‬إذ‭ ‬يتيح‭ ‬فرصة‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬تطبيقات‭ ‬مختلفة‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬كما‭ ‬يحفز‭ ‬على‭ ‬تطبيقها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتوسع‭ ‬فيها،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬مجالات‭ ‬كثيرة‭ ‬يمكن‭ ‬تطويرها‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تحسينها‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الخدمات‭ ‬وتغيير‭ ‬آلية‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭.‬

وأشادوا‭ ‬بوجود‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تتيح‭ ‬فرص‭ ‬التحول‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬البيانات‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬تطبيقات‭ ‬كثيرة‭ ‬يمكن‭ ‬تبنيها،‭ ‬ولكن‭ ‬ثمة‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬تشريعات‭ ‬وقوانين‭ ‬تضبط‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الأعمال‭ ‬مهما‭ ‬تغيرت‭ ‬وتطورت‭ ‬ستعتمد‭ ‬على‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬ضبطها‭ ‬وإدارتها‭.‬

وتطرقوا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التوجه‭ ‬العالمي‭ ‬إلى‭ ‬تبني‭ ‬التقنيات‭ ‬الرقمية‭ ‬المتطورة‭ ‬وتوظيف‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬تقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بات‭ ‬لديها‭ ‬القدرة‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬الوظائف‭ ‬ومجموعات‭ ‬المهارات،‭ ‬والتوجه‭ ‬نحو‭ ‬أتمتة‭ ‬المهام‭ ‬الروتينية،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والعمليات‭ ‬الإشرافية،‭ ‬وأن‭ ‬تحسين‭ ‬المهارات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مثل‭ ‬التعلم‭ ‬الآلي‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الإنسان‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بات‭ ‬أمرا‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التأثيرات‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العمل،‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬إحلال‭ ‬بعض‭ ‬الوظائف،‭ ‬ومساهمتها‭ ‬في‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬التقنية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الإنتاجية‭ ‬العالية‭ ‬والدقيقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبسيطها‭ ‬لسير‭ ‬العمل‭ ‬وتحسين‭ ‬دورته‭.‬

اختتمت‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬10‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬جلسات‭ ‬منتدى‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬العاشرة،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬في‭ ‬الصخير‭.‬

‭ ‬وشملت‭ ‬جلسات‭ ‬المنتدى‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومي‭ ‬الاثنين‭ ‬والثلاثاء‭ (‬9‭ ‬و10‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭) ‬وشارك‭ ‬فيها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬شخص‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬والمحاور‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الجلسات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬التي‭ ‬أثراها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المتخصصين‭ ‬والخبراء‭ ‬العالميين،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬معرض‭ ‬كومكس‭ ‬البحرين،‭ ‬الذي‭ ‬سيستمر‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬11‭ ‬أكتوبر‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬ورش‭ ‬المنتدى‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬ومعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭).‬

‭ ‬وتطرقت‭ ‬الجلسات‭ ‬إلى‭ ‬محور‭ ‬‮«‬خارطة‭ ‬الطريق‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬والتوجه‭ ‬نحو‭ ‬إعداد‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬شاملة‭ ‬لتنظيم‭ ‬نشر‭ ‬واستخدام‭ ‬تقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتوظيف‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬كقطاع‭ ‬التعليم‭ ‬والقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وبحث‭ ‬مشاركة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬المخاطر‭ ‬التقنية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭.‬

كما‭ ‬قدمت‭ ‬بيلير‭ ‬دي‭ ‬ميغيل‭ ‬الشريك‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬غارتنر‭ ‬عرضاً‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬تبني‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬عقد‭ ‬جلسة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬مفهوم‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬مع‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬‭ ‬بمشاركة‭ ‬الدكتور‭ ‬هشام‭ ‬العمال‭ ‬رئيس‭ ‬مختبر‭ ‬بنفت‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والحوسبة‭ ‬المتقدمة‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأمين‭ ‬التاجر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ INFINITEWARE ‭.‬

‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أوضح‭ ‬تود‭ ‬شفايتزر‭ ‬المؤسس‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬برانكاس،‭ ‬ضمن‭ ‬محور‭ ‬‮«‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬مرتكزات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالأهمية‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تلعبها‭ ‬تقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وخلال‭ ‬الجلسة‭ ‬النقاشية‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ومنظومة‭ ‬العمل‮»‬‭ ‬ Ecosystem ‭ ‬سلط‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬السيد‭ ‬تود‭ ‬شفايتزر‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬‮«‬الدكتور‭ ‬ريموند‭ ‬خوري،‭ ‬الشريك‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬آرثر‭ ‬دي،‭ ‬ليتل‮»‬‭ ‬والسيدة‭ ‬‮«‬حصة‭ ‬حسين‭ - ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ - ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلومات‭ ‬الائتمانية‮»‬،‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭.‬

وقدم‭ ‬صالح‭ ‬النمر‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬ HPENTERPRISE ‭ ‬عرضا‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭: ‬إدارة‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والبيانات‭ ‬وقيمة‭ ‬الأعمال‮»‬‭. ‬واختتم‭ ‬اليوم‭ ‬بجلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬حول‭ ‬‮«‬مستقبل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تضمنت‭ ‬مشاركة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المحمود،‭ ‬باحث‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬وعضو‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬الروبوتات‭ - ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭. ‬والسيد‭ ‬رامي‭ ‬السباعي‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬النمذجة‭ ‬والتنبؤ‭ ‬بشركة‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز‮»‬‭.‬

كما‭ ‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النسخة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬استقطبت‭ ‬مشاركة‭ ‬مسؤولين‭ ‬حكوميين‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ومتخصصين‭ ‬في‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬ومهتمين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الأكاديمية‭.‬