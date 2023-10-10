ماذا قال المشاركون فـي منتدى ((الحكومة الإلكترونية))؟

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدوا أهمية التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة العمل
بنية تحتية قوية للبحرين تتيح فرص التحول والتطوير في عالم البيانات والذكاء الاصطناعي
اختتام جلـسات منتدى البحرين الدولي للـحـكـومـة الإلـكـترونية
تغطية: فاضل منسي – علي عبدالخالق
تصوير: عبدالأمير السلاطنة - محمد سرحان
أعرب مشاركون في منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2023 ومعرض كومكس العالمي للتكنولوجيا الذي يقام في مركز البحرين العالمي للمعارض لمدة ثلاثة أيام عن تقديرهم الكبير لإنجازات مملكة البحرين في مجال التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن المملكة تمتلك البنية التحتية والطاقات البشرية التي تتيح تحقيق المزيد من الانجازات.
وأكد مشاركون في معرض كومكس للتكنولوجيا 2023 الذي تستضيفه المملكة أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الموظف والذكاء الاصطناعي في العمل لما له من أهمية بالغة في تحسين جودة العمل من خلال قدرة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأوضحوا أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الموظف والذكاء الاصطناعي بهدف تحفيزهم عبر الاعتماد على التقنية في زيادة وتحسين الجانب الإبداعي والابتكار في مجال العمل في ظل بيئة تشاركية في المعلومات والأفكار، ما ينعكس نفعاً على زيادة الإنتاجية وخدمة العملاء وتطوير المنتجات فضلاً عن تحقيق الرضا الوظيفي، وتعزيز الكفاءة والإنتاجية، والتركيز على مجالات العمل الأخرى، وفي ذات الوقت التصدي للتهديدات المحتملة المتوقعة من قبل الموظفين في تطبيق هذه التقنية، مؤكدين ضرورة ترقية قدراتهم وفقًا لاحتياج العمل وللتكيّف مع التغيّرات التكنولوجية المتلاحقة.
وقال المشاركون على هامش الفعالية إن المنتدى يمثل فرصة مهمة لالتقاء العاملين والخبراء في هذا الحقل المميز، لتبادل الخبرات والتجارب، إذ يوفر المعرض مشاركات متنوعة لشركات من مختلف دول العالم تعمل في هذا القطاع الواعد، مؤكدين وجود الكثير من التجارب التي وظفت الذكاء الاصطناعي لتغيير خارطة الأعمال وطورت من آلياته في مجالات مختلفة مثل التعليم والصحة والصيدلة وعالم الأعمال وغيرها. وأضافوا أن أهم ما استوقفهم في أطروحات الجلسات الحوارية التي تقام على هامش المؤتمر هو تحول العمل في المستقبل، وتغيير آليته وطريقة عمله، مؤكدين ضرورة وضع ضوابط لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، وقالوا: «الأهم هو الحفاظ على القدرة على تقييم القدرات وسط الاستخدامات الكثيرة والمتعددة للذكاء الاصطناعي».
وأكدوا أهمية ربط الذكاء الاصطناعي بجميع التخصصات ومجالات العمل والحياة، وهو ربط مهم جدا يحتم على العاملين في هذا المجال تطوير المناهج وتغيير طريقة التعامل مع الطلاب والبيئة في المجتمع المحلي، وعبر عن تفاؤله بتغييرات مستقبلية جوهرية في هذا المجال.
وأشادوا
بالمعرض وما يحتويه من توظيف للتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن إقامة منتدى يناقش أبعاد ومجالات توظيف هذه التقنيات الحديثة تأتي في الوقت المناسب، حيث يتجه العالم لهذا التحول بشكل سريع جدا.
وأوضحوا أن الورش التي أقيمت على هامش المنتدى تميزت بحضور العناصر الشابة المهتمة في هذا المجال، وقالوا إنه على مدى التاريخ كانت مملكة البحرين سباقة في الإنجاز والتطوير سواء كان على المستوى الحكومي أو الخاص، فمملكة البحرين خطت خطوات كبيرة في مجال التطور التكنولوجي.
وأكدوا أهمية إقامة هذا المنتدى المتقدم في طرحه، إذ يتيح فرصة التعرف على تطبيقات مختلفة للذكاء الاصطناعي، كما يحفز على تطبيقها في مملكة البحرين والتوسع فيها، مشيرا إلى وجود مجالات كثيرة يمكن تطويرها والعمل على تحسينها على صعيد الخدمات وتغيير آلية الأعمال التجارية.
وأشادوا بوجود بنية تحتية قوية في مملكة البحرين تتيح فرص التحول والتطوير في عالم البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث إن تطبيقات كثيرة يمكن تبنيها، ولكن ثمة حاجة إلى وجود تشريعات وقوانين تضبط هذا المجال في المستقبل، وأكد أن جميع الأعمال مهما تغيرت وتطورت ستعتمد على الإنسان في ضبطها وإدارتها.
وتطرقوا إلى أهمية التوجه العالمي إلى تبني التقنيات الرقمية المتطورة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل الحكومي والخاص، مؤكدين أن تقنية الذكاء الاصطناعي بات لديها القدرة في إعادة تشكيل الوظائف ومجموعات المهارات، والتوجه نحو أتمتة المهام الروتينية، من حيث دورها في تطوير الذكاء الاصطناعي والعمليات الإشرافية، وأن تحسين المهارات في مجالات مثل التعلم الآلي والتعاون بين الإنسان الذكاء الاصطناعي بات أمرا بالغ الأهمية، مشيرين إلى أن التأثيرات الناتجة عن هذه التقنية في مجالات العمل، ودورها في إحلال بعض الوظائف، ومساهمتها في القدرة على التكيف مع هذه التقنية، وتحقيق الإنتاجية العالية والدقيقة من خلال تبسيطها لسير العمل وتحسين دورته.
اختتمت أمس الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر الجاري جلسات منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2023 في نسخته العاشرة، الذي أقيم تحت رعاية كريمة من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، بتنظيم من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض في الصخير.
وشملت جلسات المنتدى التي أقيمت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء (9 و10 أكتوبر الجاري) وشارك فيها أكثر من 400 شخص مجموعة من الموضوعات والمحاور وذلك ضمن الجلسات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، التي أثراها نخبة من المتخصصين والخبراء العالميين، فضلاً عن معرض كومكس البحرين، الذي سيستمر حتى اليوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر بالتزامن مع ورش المنتدى التي ستقام بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ( BIBF ).
وتطرقت الجلسات إلى محور «خارطة الطريق للذكاء الاصطناعي في مملكة البحرين» والتوجه نحو إعداد خارطة طريق شاملة لتنظيم نشر واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في مملكة البحرين وتوظيف التقنيات في عدد من القطاعات المهمة في المملكة كقطاع التعليم والقطاع الصحي وغيرها من القطاعات الحكومية، وبحث مشاركة القطاع الخاص في تطوير الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة المخاطر التقنية وتعزيز الأمن السيبراني في تطبيق هذه التقنية.
كما قدمت بيلير دي ميغيل الشريك التنفيذي في شركة غارتنر عرضاً بعنوان «تبني الذكاء الاصطناعي في تقدم العالم». كما تم عقد جلسة بعنوان «إعادة تشكيل مفهوم تجربة العملاء مع الذكاء الاصطناعي» بمشاركة الدكتور هشام العمال رئيس مختبر بنفت للذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة بجامعة البحرين، وأمين التاجر الرئيس التنفيذي لشركة INFINITEWARE .
في حين أوضح تود شفايتزر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة برانكاس، ضمن محور «الذكاء الاصطناعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، أن الذكاء الاصطناعي يعد من ضمن مرتكزات الاستراتيجية الوطنية، منوهاً بالأهمية التي باتت تلعبها تقنية الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية الاقتصادية، وخلال الجلسة النقاشية التي جاءت بعنوان: «تسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي ومنظومة العمل» Ecosystem سلط إلى جانب السيد تود شفايتزر كل من «الدكتور ريموند خوري، الشريك الرئيسي في آرثر دي، ليتل» والسيدة «حصة حسين - المدير العام المساعد - مركز البحرين للمعلومات الائتمانية»، الضوء على هذا الجانب.
وقدم صالح النمر المدير التنفيذي للتكنولوجيا في HPENTERPRISE عرضا بعنوان: «تطبيقات الذكاء الاصطناعي: إدارة العلاقة بين التكنولوجيا والبيانات وقيمة الأعمال». واختتم اليوم بجلسة نقاشية حول «مستقبل الذكاء الاصطناعي»، التي تضمنت مشاركة كل من الدكتور عبدالرحمن المحمود، باحث أساسي في معهد تقنية المعلومات وعضو في جمعية الروبوتات - الإمارات العربية المتحدة. والسيد رامي السباعي رئيس قسم النمذجة والتنبؤ بشركة بابكو انرجيز».
كما تجدر الإشارة إلى أن النسخة العاشرة من منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية استقطبت مشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص ومتخصصين في تكنولوجيا المعلومات ومهتمين من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية.
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