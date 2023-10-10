وزير الصناعة والتجارة يلتقي السفير الجزائري لدى البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعرض‭ ‬الوزير‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطورات‭ ‬إيجابية‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬كافة،‭ ‬منوهًا‭ ‬بأهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الصناعية‭ ‬والتجارية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الرؤى‭ ‬والتطلعات‭ ‬المشتركة‭ ‬للبلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬ومناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬