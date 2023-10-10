وزير الصناعة والتجارة يلتقي السفير الجزائري لدى البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمكتبه امس السفير محمود براهم سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء استعرض الوزير العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين وما تشهده من تطورات إيجابية على الأصعدة كافة، منوهًا بأهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية لاسيما في المجالات الصناعية والتجارية بما يسهم في تحقيق الرؤى والتطلعات المشتركة للبلدين الشقيقين.
كما تم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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