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شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت منازل سكنية في غزة

10/10/2023 3:14:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، على منازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة، خلال العدوان المتواصل لليوم الرابع على التوالي.
وأفاد مصدر، نقلا عن مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، بوصول شهيدين طفلين وإصابة مواطنين فلسطينيين آخرين في قصف من طائرة حربية استهدف منزلين غرب المدينة.
واستهدفت غارة من الطيران الحربي منزلا في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، أدت إلى وقوع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.
وفا




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