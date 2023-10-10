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تعليق التعليم في إسرائيل حتى يوم الخميس

10/10/2023 3:14:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن السلطات قررت تعليق التعليم في جميع المؤسسات التعليمية بإسرائيل حتى الخميس المقبل.

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