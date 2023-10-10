Wednesday, 11 October 2023 12:25 GMT

الاختباء تحت الأرض .. قرار غير مسبوق من الاحتلال الإسرائيلي

10/10/2023 3:14:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن مركز إيخيلوف الطبي في تل أبيب أنه لأول مرة في تاريخه، سيتم نقل أحد أقسامه إلى مستشفى الطوارئ تحت الأرض.
وأضاف أن الجناح الأول الذي يتم نقله هو قسم الطب الباطني من جناح مبنى سوراسكي، وسيتم نقله إلى عدة طوابق تحت الأرض في مرآب السيارات التابع لمبنى سامي عوفر.
ويبدأ نقل المرضى في الساعة 9 صباحًا يوم الأربعاء.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN10102023000208011052ID1107221745

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث