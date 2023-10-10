الاختباء تحت الأرض .. قرار غير مسبوق من الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن مركز إيخيلوف الطبي في تل أبيب أنه لأول مرة في تاريخه، سيتم نقل أحد أقسامه إلى مستشفى الطوارئ تحت الأرض.
وأضاف أن الجناح الأول الذي يتم نقله هو قسم الطب الباطني من جناح مبنى سوراسكي، وسيتم نقله إلى عدة طوابق تحت الأرض في مرآب السيارات التابع لمبنى سامي عوفر.
ويبدأ نقل المرضى في الساعة 9 صباحًا يوم الأربعاء.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN10102023000208011052ID1107221745
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.