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بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

10/10/2023 3:14:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابيتريتيس، محادثات هاتفية اليوم، تناولت تطورات الأوضاع في ⁧‫غزة‬⁩ ومحيطها، وركزت على سبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف التصعيد.
وأكد الصفدي، خلال الاتصال، على ضرورة ضبط النفس، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وإعادة إحياء العملية السلمية وبما ينعكس بالأمن والاستقرار والسلام على المنطقة.
كما استقبل الصفدي المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، في اجتماع أكد الدور المهم الذي تقوم به الوكالة في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

وشدد الصفدي على ضرورة تقديم الدعم اللازم لوكالة الأنروا، في ظل التطورات التي تشهدها مدينة غزة ومحيطها، لتتمكن من القيام بمهامها وفقاً لتكليفها الأممي.

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