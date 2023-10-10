جيش الاحتلال ينشر لقطات فيديو لغارات طيرانه على قطاع غزة
التاريخ
10/10/2023 3:14:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-نشر سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر ضرباته على أهداف فلسطينية، معلقا على الصور "هذه مجرد البداية".
وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية مساء يوم الثلاثاء، مقتل ضابطين برتبة رائد ولواء في اشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين في غلاف غزة.
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