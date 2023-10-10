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جيش الاحتلال ينشر لقطات فيديو لغارات طيرانه على قطاع غزة

10/10/2023 3:14:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-نشر سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر ضرباته على أهداف فلسطينية، معلقا على الصور "هذه مجرد البداية".
وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية مساء يوم الثلاثاء، مقتل ضابطين برتبة رائد ولواء في اشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين في غلاف غزة.

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