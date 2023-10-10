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اندلاع حرائق في مناطق زراعية جراء قصف إسرائيلي لمنطقة سهل الماري جنوب لبنان

10/10/2023 3:14:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مصدر مساء يوم الثلاثاء، إن حرائق اندلعت في مناطق زراعية بمنطقة سهل الماري جنوب لبنان جراء قصف إسرائيلي.
وأفادت وسائل إعلام بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت منطقة سهل الماري في جنوب لبنان بقذائف حارقة.
من جهته ذكر موقع "النشرة" اللبناني أن القوات الاسرائيلية أطلقت عدة قذائف إحداها فوسفورية من مواقعها في مزرعة زبقين باتجاه مزرعة بسطرا ومحيط مزرعة المجيدية.




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