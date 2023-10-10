اندلاع حرائق في مناطق زراعية جراء قصف إسرائيلي لمنطقة سهل الماري جنوب لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مصدر مساء يوم الثلاثاء، إن حرائق اندلعت في مناطق زراعية بمنطقة سهل الماري جنوب لبنان جراء قصف إسرائيلي.
وأفادت وسائل إعلام بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت منطقة سهل الماري في جنوب لبنان بقذائف حارقة.
من جهته ذكر موقع "النشرة" اللبناني أن القوات الاسرائيلية أطلقت عدة قذائف إحداها فوسفورية من مواقعها في مزرعة زبقين باتجاه مزرعة بسطرا ومحيط مزرعة المجيدية.
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