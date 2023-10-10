مسيرة ضخمة في قلب عمان دعماً لأهل غزة - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - شارك آلاف المواطنين في وقفة تضامنية مع اهالي غزة بمنطقة وسط البلد بالعاصمة عمان، في رابع أيام عملية طوفان الأقصى .
وطالب المشاركون بالوقفة، بتحرك جاد من الدول العربية والإسلامية، لوقف انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
كما خرجت عشرات المسيرات التضامنية في مخيم البقعة بمحافظة البلقاء، وأخرى في وسط محافظة إربد ، وفي أنحاء مختلفة بالمملكة .
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