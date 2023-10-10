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مسيرة ضخمة في قلب عمان دعماً لأهل غزة - صور

10/10/2023 3:14:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - شارك آلاف المواطنين في وقفة تضامنية مع اهالي غزة بمنطقة وسط البلد بالعاصمة عمان، في رابع أيام عملية طوفان الأقصى .
وطالب المشاركون بالوقفة، بتحرك جاد من الدول العربية والإسلامية، لوقف انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
كما خرجت عشرات المسيرات التضامنية في مخيم البقعة بمحافظة البلقاء، وأخرى في وسط محافظة إربد ، وفي أنحاء مختلفة بالمملكة .













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