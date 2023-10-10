قصف مدفعي إسرائيلي شرق خان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، منازل وأراضي المواطنين الفلسطينيين شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وأفاد مصدر بأن دبابات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شرق خان يونس، أطلقت عدة قذائف صوب منازل المواطنين وأراضيهم الزراعية شرق المدينة، ما تسبب بحالة من القلق والخوف الشديدين في صفوف المواطنين لا سيما الأطفال، دون أن يبلغ عن إصابات.
كما استهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي بعشرات القذائف شاطئ دير البلح، وسط قطاع غزة.
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