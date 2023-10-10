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قصف مدفعي إسرائيلي شرق خان يونس

10/10/2023 3:14:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، منازل وأراضي المواطنين الفلسطينيين شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وأفاد مصدر بأن دبابات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شرق خان يونس، أطلقت عدة قذائف صوب منازل المواطنين وأراضيهم الزراعية شرق المدينة، ما تسبب بحالة من القلق والخوف الشديدين في صفوف المواطنين لا سيما الأطفال، دون أن يبلغ عن إصابات.
كما استهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي بعشرات القذائف شاطئ دير البلح، وسط قطاع غزة.




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