بوريل: بعض إجراءات إسرائيل تتعارض مع القانون الدولي

بوريل: بعض إجراءات إسرائيل تتعارض مع القانون الدولي
التاريخ
10/10/2023 3:14:37 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، أن بعض إجراءات إسرائيل تتعارض مع القانون الدولي.
روسيا اليوم
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