Wednesday, 11 October 2023 12:24 GMT

بوريل: بعض إجراءات إسرائيل تتعارض مع القانون الدولي

10/10/2023 3:14:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، أن بعض إجراءات إسرائيل تتعارض مع القانون الدولي.

روسيا اليوم

MENAFN10102023000208011052ID1107221738

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث