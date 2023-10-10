تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - الاجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
ليـــلاً: الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
🔺 التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
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