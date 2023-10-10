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تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

10/10/2023 3:14:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - الاجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
ليـــلاً: الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
🔺 التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

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