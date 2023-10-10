الاحتلال يقصف منزلين وسط القطاع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، منزلين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، وجددت قصفها لمنطقة العطاطرة في بيت لاهيا شمال القطاع.
وأوضح شهود عيان أن طائرات الاحتلال دمرت منزلا بشكل كامل لعائلة النجار في شارع أبو عريف بمدينة دير البلح، كما قصفت منزلا آخر في منطقة "بلوك سي" بمخيم النصيرات.
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