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الاحتلال يقصف منزلين وسط القطاع

10/10/2023 3:14:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، منزلين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، وجددت قصفها لمنطقة العطاطرة في بيت لاهيا شمال القطاع.
وأوضح شهود عيان أن طائرات الاحتلال دمرت منزلا بشكل كامل لعائلة النجار في شارع أبو عريف بمدينة دير البلح، كما قصفت منزلا آخر في منطقة "بلوك سي" بمخيم النصيرات.




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