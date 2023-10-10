الاحتلال ينصب بوابة حديدية على مدخل دير شرف ويغلق حاجزي يانون وبيت فوريك

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN/نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوابة حديدية عند دوار قرية دير شرف غرب نابلس، وأغلقت حاجزي يانون وبيت فوريك العسكريين.

وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية عند المدخل الغربي لقرية دير شرف، في إطار العقوبات الجماعية التي فرضتها على محافظة نابلس، لمنع تنقل المواطنين والتضييق عليهم.

وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز يانون جنوب نابلس، وبيت فوريك شرقا، في كلا الاتجاهين ومنعت دخول المواطنين وخروجهم.