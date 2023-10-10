الاحتلال ينصب بوابة حديدية على مدخل دير شرف ويغلق حاجزي يانون وبيت فوريك

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوابة حديدية عند دوار قرية دير شرف غرب نابلس، وأغلقت حاجزي يانون وبيت فوريك العسكريين.
وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية عند المدخل الغربي لقرية دير شرف، في إطار العقوبات الجماعية التي فرضتها على محافظة نابلس، لمنع تنقل المواطنين والتضييق عليهم.
وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز يانون جنوب نابلس، وبيت فوريك شرقا، في كلا الاتجاهين ومنعت دخول المواطنين وخروجهم.
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