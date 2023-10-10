شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت منازل ومباني سكنية في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، على منازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة، خلال العدوان المتواصل لليوم الرابع على التوالي.
وأفادت مصادر محلية، نقلا عن مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، بوصول شهيدين طفلين وإصابة مواطنين آخرين في قصف من طائرة حربية استهدف منزلين غرب المدينة.
واستهدفت غارة من الطيران الحربي منزلا في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، أدت إلى وقوع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.
وقصفت طائرات الاحتلال بعشرات الصواريخ أراضي شرق مدينة غزة، وألحقت دمارا في منازل وممتلكات المواطنين القريبة من الحدود، خاصة في حيي الشجاعية والتفاح شرق المدينة.
يشار إلى استشهاد 765 مواطنا وإصابة 4 آلاف آخرين، منهم 5 من الكوادر الطبية و7 صحفيين، جراء استمرار عدوان الاحتلال.
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