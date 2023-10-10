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شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت منازل ومباني سكنية في غزة

10/10/2023 3:14:08 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، على منازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة، خلال العدوان المتواصل لليوم الرابع على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، نقلا عن مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، بوصول شهيدين طفلين وإصابة مواطنين آخرين في قصف من طائرة حربية استهدف منزلين غرب المدينة.

واستهدفت غارة من الطيران الحربي منزلا في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، أدت إلى وقوع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.

وقصفت طائرات الاحتلال بعشرات الصواريخ أراضي شرق مدينة غزة، وألحقت دمارا في منازل وممتلكات المواطنين القريبة من الحدود، خاصة في حيي الشجاعية والتفاح شرق المدينة.

يشار إلى استشهاد 765 مواطنا وإصابة 4 آلاف آخرين، منهم 5 من الكوادر الطبية و7 صحفيين، جراء استمرار عدوان الاحتلال.

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