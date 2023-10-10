Wednesday, 11 October 2023 12:24 GMT

الهلال الأحمر: إصابة بالرصاص الحي بالصدر والفخذ خلال مواجهات مع الاحتلال في أريحا

10/10/2023 3:14:07 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) اريحا/PNN/اعلن "الهلال الأحمر" عن : إصابة بالرصاص الحي بالصدر والفخذ خلال مواجهات مع الاحتلال في أريحا

MENAFN10102023000205011050ID1107221732

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث