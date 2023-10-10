الهلال الأحمر: إصابة بالرصاص الحي بالصدر والفخذ خلال مواجهات مع الاحتلال في أريحا

الهلال الأحمر: إصابة بالرصاص الحي بالصدر والفخذ خلال مواجهات مع الاحتلال في أريحا
التاريخ
10/10/2023 3:14:07 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
اريحا/PNN/اعلن "الهلال الأحمر" عن : إصابة بالرصاص الحي بالصدر والفخذ خلال مواجهات مع الاحتلال في أريحا
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