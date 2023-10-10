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شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في غزة

10/10/2023 3:14:07 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، على منزل في الشيخ رضوان، شمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر بأن الطيران الحربي استهدف منزلا يعود لعائلة النفار قرب جسر الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء بينهم أطفال، إضافة لإصابة عدد من المواطنين، نقلوا إلى مستشفى الشفاء بغزة.


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