شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، على منزل في الشيخ رضوان، شمال مدينة غزة.
وأفادت مصادر بأن الطيران الحربي استهدف منزلا يعود لعائلة النفار قرب جسر الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء بينهم أطفال، إضافة لإصابة عدد من المواطنين، نقلوا إلى مستشفى الشفاء بغزة.
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